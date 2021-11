Clubes e Neymar lamentam morte de Marília Mendonça: “me recuso a acreditar”

Clubes e atletas de todo o Brasil lamentaram a morte da cantora e compositora Marília Mendonça, de 26 anos. Marília morreu em um acidente com um avião bimotor na tarde desta sexta-feira (5) nos arredores da cachoeira da Piedade, próximo ao aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Além dela, o avião tinha quatro ocupantes, que seriam um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.



O atacante da seleção brasileira, Neymar, publicou em seu Twitter uma mensagem lamentando a perda da cantora e amiga. "Me recuso acreditar, me recuso", escreveu. Em 2019, Marília fez uma surpresa para o jogador e se apresentou em Paris, durante a festa de aniversário do camisa 10.



Apesar de ter nascido em Cristianópolis, em Goiás, a cantora era torcedora do Flamengo. O clube carioca também prestou uma homenagem após o acidente fatal. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. O CRF lamenta também as outras quatro mortes do voo que vitimou a cantora. Muita força aos amigos e familiares neste momento", disse em nota.



O Esporte Clube Bahia também lamentou a partida de Marília e prestou outra homenagem a uma das vítimas do acidente, o produtor baiano Henrique Bahia: "Clube do povo, o Esquadrão presta solidariedade a familiares, amigos e fãs de um fenômeno popular. Marília Mendonça mobilizava multidões há uma década e tinha como produtor o baiano Henrique Bahia, que também estava no acidente aéreo de hoje. Nossas condolências".



Já a Chapecoense, trouxe em seu Twitter uma mensagem de apoio à família das vítimas e citou o "turbilhão de sentimentos" que esses momentos trazem, fazendo referência ao acidente aéreo que matou mais de 70 pessoas, a grande maioria jogadores e funcionários da Chape, na Colômbia, em 2016. "Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês", diz a nota de pesar do clube.