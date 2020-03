Clubes europeus tentarão terminar temporada até 30 de junho

As federações e os clubes europeus se comprometeram a tentar completar a temporada atual até 30 de junho de 2020. Esse foi um dos acordos estabelecidos na reunião por videoconferência feita pela Uefa com representantes da Associação Europeia de Clubes (ECA), Ligas Europeias (EL) e FIFPro Europa, para criar, com urgência, um plano de contingência contra a pandemia do novo coronavírus.

A data estabelecida é a que marca, geralmente, o fim da temporada, além de ser o dia em que contratos de treinadores e jogadores se encerram. Para que as temporadas terminem em 30 de junho, a Uefa parte da premissa que seja possível, de forma apropriada e prudente, retomar o futebol no continente ainda no semestre atual.

Outra medida tomada na mesma reunião foi o adiamento da Eurocopa, que aconteceria em junho de 2020 e, agora, será realizada no mesmo período de 2021. Também serão remarcadas as finais da Liga das Nações, a fase final da Eurocopa Sub-21, a Eurocopa Feminina e ainda as rodadas 3 e 4 das eliminatórias europeias, todas programadas para junho/julho de 2021.

É ainda possível acontecer a adaptação das fases preliminares da Liga dos Campeões e Liga Europa de 2020/21, caso a atual temporada tenha conclusão tardia.