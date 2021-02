CMS inicia trabalhos com novos nomes e foco no combate à pandemia

Os trabalhos da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Salvador (CMS) foram abertos nesta terça-feira (2), diretamente do plenário Cosme de Farias. Com direito à participação do prefeito Bruno Reis, os parlamentares soteropolitanos deram início oficialmente ao mandato que irão cumprir no legislativo da capital.

A sessão inicial foi marcada pela mensagem de abertura proferida por Bruno Reis, que ressaltou os feitos da gestão anterior, sob o comando de ACM Neto, e detalhou minuciosamente o planejamento da prefeitura de Salvador para os próximos quatro anos. Após o discurso do prefeito, o presidente da CMS, Geraldo Júnior, também transmitiu uma longa mensagem aos parlamentares.

“Com muito trabalho, dedicação e fé, posicionamos nossa cidade em novo patamar. Somos agora citados como exemplo positivo pelo jornal norte-americano The New York Times. Nosso primeiro passo tomado foi arrumar a casa, deixar tudo organizado, lá atrás em 2013. O segundo passo, foi a transformação da cidade, que podemos presenciar. Essa legislatura começa junto ao próximo passo para seguir em frente”, afirmou Bruno em seu discurso.

“Serão muitos desafios, mas de maneira ordeira, ouvindo a todos, iremos trabalhar sempre pelo melhor para a cidade. Esse próximo biênio, seguiremos na mesma toada da minha primeira gestão. Isso independe de posições ideológicas. Estamos prontos para mais um ano de muita luta, determinação e superação dos problemas, que virão com certeza, mas vão nos encontrar com toda nossa disposição de contorná-los”, complementou Geraldo.

O prefeito de Salvador também ressaltou a importância do combate à pandemia do coronavírus. “Vamos precisar do apoio contínuo dessa Casa para seguirmos no controle da doença, sem descuidar dos projetos do futuro, mantendo nossa prudente regra de ouro que faz da responsabilidade fiscal ponto de partida para toda e qualquer ação da Prefeitura”, disse.

Parlamentares

Entre faces novas e antigas, a empolgação marcou o primeiro dia dos vereadores na Câmara Municipal. Com presença quase que completa dos parlamentares eleitos, os políticos já trataram de começar a definir seus posicionamentos perante seus colegas de casa, porém, ao invés de forma enérgica e combativa, o que se viu foi um clima de harmonia e tranquilidade.

Líder da oposição, a vereadora Marta Rodrigues, do PT, demonstrou confiança no bloco oposicionista, mesmo com a perda de nomes em relação à última legislatura. “Vamos continuar na mesma toada, que é uma toada boa. Se o projeto for bom, vai contar com nosso apoio total. Se não for, vamos emendá-lo para aperfeiçoá-lo. Se não aceitarem a emenda, nós iremos votar contra, como sempre fizemos”, disse.

Nomes novos na CMS, o vereador André Fraga, do PV, e a vereadora Laina Crisóstomo, integrante do mandato coletivo Pretas por Salvador, do PSOL, ressaltaram a importância da renovação da casa, e destacaram os pontos positivos que esperam trazer ao legislativo soteropolitano.

“A expectativa de hoje é sentir o clima. Na Câmara, vamos tentar convencer nossos colegas acerca das pautas da sustentabilidade e da inovação. Chegamos de maneira diferente, valorizando as questões sociais. Nosso mandato precisa servir de instrumento para redução da desigualdade. Essa redução tem a ver com a ocupação dos espaços públicos por mulheres, pessoas pretas e pardas, que são LGBTQI+, entre outros”, afirmou André.

“Essa primeira sessão será muito emblemática para nós. Defendemos essa questão do mandato coletivo. A gente não quer três votos, três mandatos, três gabinetes, nada disso. Apenas queremos que as três sejam covereadoras. É uma nova forma de poder, desconstruindo a maneira anterior. É uma vitória muito grande para nós, vamos caminhando aos poucos e desconstruindo aos poucos”, disse Laina, acompanhada das covereadoras Gleide Davis e Cleide Coutinho.

Um dos parlamentares mais experientes da casa, Cláudio Tinoco, do DEM, ressaltou a importância da questão orçamentária de Salvador, especialmente no sentido de direcionar recursos para áreas que não tiveram tantos repasses nos últimos tempos, como cultura e esporte. “Vemos o orçamento com muita responsabilidade. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. É necessário manter o equilíbrio, especialmente por conta do momento de altos gastos”, disse.

Ex-deputado federal, Irmão Lázaro, do PL, está fazendo sua estreia na Câmara Municipal de Salvador. Focando a questão da saúde e ressaltando a importância fundamental das vacinas contra a covid-19, o parlamentar acredita que as medidas de prevenção contra o vírus não passam mais pelo questionamento de um possível fechamento do comércio. “Sou completamente a favor das medidas de segurança, mas temos que pensar também nas outras questões. Se o comércio estiver apto a proteger pessoas, não tem porque fechá-lo. Mas definitivamente, o foco é salvar vidas.”

Vereadora eleita pelo Patriota, Roberta Caires afirmou foco em políticas públicas para as mulheres, especialmente aquelas voltadas ao empreendedorismo. “Não vejo outra alternativa que não seja a transformação e a capacitação para que as mulheres possam empreender, não apenas pela necessidade, mas também por formação nessa retomada econômica. Estamos criando uma frente com a iniciativa privada para potencializarmos isso. É uma medida de liberdade econômica para as mulheres.”

A Câmara Municipal de Salvador terá sua primeira sessão ordinária nesta quarta-feira (3), a partir das 9h, quando serão feitas a eleição e instalação das comissões permanentes da CMS.