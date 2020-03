CNN confirma saída de Gabriela Prioli e anuncia novos comentaristas

A CNN Brasil confirmou no final da tarde deste domingo (29) a saída da comentarista Gabriela Prioli, que pela manhã havia publicado em suas redes sociais uma mensagem em que dava a entender que tinha pedido demissão da emissora.

Agora, uma nova dupla assume o quadro diário O Grande Debate, já que a emissora também decidiu trocar o outro comentarista (inicialmente foi o bacharel em direito Caio Coppola e depois Tomé Abduch, porta-voz do movimento Nas Ruas). Os novos debatedores serão os advogados Gisele Soares e Thiago Anastácio, "de linhas ideológicas antagônicas", segundo o canal. Eles estarão no ar diariamente já a partir desta segunda-feira (30).

Em mensagem postada na manhã deste domingo em suas redes sociais, Gabriela manifestou "constrangimento" com a forma como os debates vinham sendo conduzidos. "Em mais de uma oportunidade tive que me posicionar cobrando respeito ao meu espaço de fala. É preciso ser mais contundente. O meu compromisso é com um debate racional, prospectivo, informativo e respeitoso. Não consigo atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras", escreveu.

Em seu comunicado, a CNN mencionou a reclamação de Gabriela e criticou publicamente Gottino, afirmando que ele "excedeu a postura de mediador" ao interromper a debatedora na última sexta-feira (27). "Prioli manifestou publicamente sua intenção de deixar a participação nos debates nas redes sociais neste domingo. Ela fez referências ao quadro da última sexta-feira, em que houve uma discussão acalorada entre ela e o mediador, o jornalista Reinaldo Gottino. No episódio, Gottino, um profissional com larga história na TV, excedeu a postura de mediador", afirmou a emissora.

Na sequência, o canal divulgou um pedido de desculpas do próprio Gottino. "Me excedi ao interromper. O meu papel ali é conduzir o debate para que os dois lados tenham espaço para expor suas ideias. Minha postura excedeu a de mediador. Peço desculpas a Gabriela por isso. Esse pedido de desculpas, enviado a ela no início da manhã de domingo, se estende também à emissora e ao público", diz Gottino.

Os novos debatedores têm formação na área do direito. Gisele Soares é professora universitária, doutoranda em Direito Comparado da Universidade Paris-Sorbonne, na França e membro da Comissão Permanente de Estudos de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). Thiago Anastácio é advogado criminalista, membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e conselheiro da Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB-RJ.