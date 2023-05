Co-CEO da Dengo Chocolates, Estevan Sartoreli vem a Salvador para ministrar palestra no Fórum ESG  

Co-fundador e Co-CEO da Dengo, Estevan Sartoreli falará sobre desenvolvimento sustentável no Fórum ESG 2023 (Foto: Divulgação)

Em sua segunda edição, o Fórum ESG Salvador contará com a presença de especialistas e convidados de impacto nacional para tratar do tema a partir de novas abordagens. Uma das palestras confirmadas é a do co-fundador e co-CEO da Dengo Chocolates, Estevan Sartoreli.

O executivo, que se define como um “apaixonado por cacau, café, chocolates, negócios de impacto e gente”, vai falar sobre desenvolvimento sustentável a convite do Alô Alô Bahia e do CORREIO, realizadores do evento, marcado para 30 e 31 de maio, no Porto Salvador, na região do Comércio.

“Renda digna e desenvolvimento socioeconômico são propósitos da Dengo. Espero que o Fórum ESG ajude a empresários a encontrarem e reforçarem os seus”, destaca o empresário. A marca de chocolates nasceu como um negócio de impacto social que promove uma rede de pequenos e médios produtores de cacau no Sul da Bahia, gerando renda a estes agricultores, além de preservar a floresta debaixo da qual plantam o cacau.

Fórum ESG Salvador

O evento promete repetir o sucesso do ano passado, quando reuniu empresários, poder público e outras lideranças em torno do tema, cada vez mais presente no dia a dia das companhias e da população. Durante os dois dias, o fórum proporcionará conteúdo qualificado com o objetivo de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.

Expansão

A rede Fasano, que possui duas unidades na Bahia (em Salvador e Trancoso), anunciou na última sexta-feira que irá fazer sua estreia em solo europeu com a inauguração de um hotel em Londres. Com 20 suítes, 2 operações de gastronomia e um ‘Club’, o empreendimento funcionará em Mayfair. Além disso, o Fasano está ampliando a sua atuação no Brasil com a inauguração, na próxima segunda-feira, de um segundo hotel em São Paulo, desta vez no Itaim Bibi.

José Henrique Salvador (Foto: Divulgação)

Celebração

O Hospital Mater Dei Salvador, localizado na Avenida Vasco da Gama, acaba de completar um ano de atendimento ao público. A unidade de saúde investiu R$500 milhões em estrutura de ponta, desenvolvimento de pessoas e implantação de processos. Nestes doze meses de funcionamento, foram criados mais de 1.200 empregos diretos e mais de 2.000 indiretos. "Salvador foi um projeto minuciosamente pensado. É o primeiro projeto de expansão orgânica da Rede Mater Dei para fora de Minas Gerais, e foi uma oportunidade de levarmos à Bahia o que acreditamos ter de melhor na atenção médico hospitalar", nos disse José Henrique Salvador, Diretor de Operações da rede.

Logo mais

Referência em artigos para decoração, a Casa & Tal está ampliando sua operação com a abertura de uma nova loja, localizada na Alameda das Grifes, no 3º piso do Shopping da Bahia, com projeto de Nathália Velame. A inauguração acontece hoje, a partir das 16h, quando a anfitriã Mércia Bordoni receberá seus convidados com um coquetel assinado pelo Restaurante Pereira. Na oportunidade, a artista plástica Lara Robatto personalizará cartões manualmente como homenagem ao Dia das Mães.

Revoada

Uma revoada de poderosos empresários segue na próxima semana para uma série de eventos em Nova York, nos Estados Unidos. Gerando Falcões promove jantar beneficente na segunda-feira e, dois dias depois, acontece o gala do Person of the Year, seguido de after-party da Forbes Brasil.

Projeto especial

O empresário e publicitário baiano Nizan Guanaes foi contratado pelo Atlético Mineiro para alavancar a marca do time de futebol no país. “Se trata de um projeto especial de seis meses, muito diferente e inspirador. Nesta altura da minha vida, gosto de me envolver em coisas que me inspirem e que impactem o país”, disse Nizan em postagem, ontem à noite, no Linkedin. Guanaes é fundador e CEO da N Ideias, além de ser estrategista de comunicação das principais marcas do Brasil. É também Embaixador Global da Unesco, Embaixador do Movimento Paraolímpico brasileiro.

Homenagem

Norberto Odebrecht (1920-2014) será homenageado pela Associação Comercial da Bahia (ACB), em cerimônia de entronização do retrato do empresário na Sala do Conselho Superior da entidade, na próxima terça-feira (9), a partir das 17h, no bairro do Comércio. O quadro, pintado pelo artista Henrique Passos, será fixado ao lado de figuras brasileiras notáveis como Rômulo Almeida, Luiz Tarquínio, Octávio Mangabeira, Clemente Mariani e Bernardo Martins Catharino