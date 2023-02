Coach acusado de ameaçar atriz diz que interpretaram mal o uso da palavra 'bala'

Após ser acusado pela atriz Livia La Gatto de tê-la ameaçado de morte por meio de mensagem, o coach Thiago Schutz utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Na noite desta segunda-feira, 27, o influenciador publicou um vídeo nas redes sociais em que defende que as suas falas foram mal interpretadas e que "seria incapaz de dar um tiro ou de ferir alguém".

"Eu sou um cara que usa muita gíria, fala muito palavrão, é a forma como eu me comunico. Não tenho vergonha de falar dessa forma. E aí quando uso a palavra 'bala', não é 'bala' no sentido literal. Para deixar isso bem claro para todo mundo. É no sentido de 'vamos resolver essa questão'. 'Essa questão precisa ser resolvida'. 'É processo ou bora, vamos de outra forma'. Eu acho que essa questão da palavra 'bala' foi muito mal interpretada", afirmou Thiago no vídeo gravado.

O caso ganhou repercussão após a atriz expor as mensagens recebidas por Thiago Schutz. O influenciador, que virou meme nas redes sociais após declarações machistas no podcast Buteco Podcast, se ofendeu com um vídeo no qual a artista debocha de homens que propagam discursos de ódio contra mulheres.

Sem citar o nome dele, a sátira ironiza falas misóginas de quem teria a masculinidade frágil. Então, Thiago mandou a seguinte mensagem para ela no Instagram: "Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe". Ao Estadão, a assessoria de imprensa de Livia La Gatto confirmou que a atriz abriu um boletim de ocorrência contra o coach para solicitar medida protetiva.

Ainda no pronunciamento desta segunda-feira, o influenciador seguiu argumentando o seu ponto de vista. "Eu tenho 34 anos, nenhuma passagem criminal, não tenho porte de arma, não participo de clube de tiro, eu seria incapaz de dar um tiro ou de ferir alguém. Esse é um ponto que eu acho que tem que deixar claro para todo mundo. Meu foco sempre foi ajudar pessoas, não somente homens, mas também mulheres", garantiu.

Schutz também atribuiu o envio da mensagem a supostos ataques que estaria recebendo nas redes sociais. "As coisas passaram um pouco do limite. De uma simples brincadeira, envolvendo uma bebida, isso escalonou para uma série de mentiras e de outros ataques que vieram para cima de mim. Eu diria com convicção que esse foi o motivo pelo qual aquela mensagem chegou na caixa de alguém", completou. "Nunca tive e não tenho interesse em tirar a vida de ninguém ou ameaçar ninguém", finalizou o coach.

'Discurso de ódio'

Mais cedo, Livia chegou a compartilhar, em seu perfil no Instagram, a notícia de que havia denunciado Thiago e se pronunciou: "esse cara discursa diariamente para um exército de homens com suas masculinidades frágeis, questionando os poucos direitos que as mulheres conquistaram".

"É um discurso de ódio a qualquer mulher que não aceite ser submissa. É um discurso que dá argumentos para homens que violentam, assediam e matam mulheres por estarem inseguros em sua masculinidade", refletiu.

"(...) Misoginia não é opinião. E, enquanto artista, eu vou debochar sim. Expor ao ridículo sim em meus vídeos, toda e qualquer manifestação que diminua a mulher. E se você se sentiu incomodado, apenas melhore", concluiu.