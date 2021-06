Coach 'de vida e de carreira', Ana Raia fala de bem viver sem medos: 'fortificar a coragem'

A professora, palestrante e especialista em desenvolvimento humano, Ana Raia (@anaraia) foi a convidada desta semana no #Segundou de hoje (7), com Joca Guanaes (@joca.a.guanaes). Ana falou sobre criação, conexão e compartilhamento com foco na realização pessoal. Ela destacou que na sociedade atual, diante de tudo o que vivemos e do ritmo acelerado das nossas vidas, o tempo é um elemento fundamental a ser gerido.



"A vida existe e nos convida a viver por inteiro. Hoje em dia, o modo natural das pessoas é acelerado. A gestão do seu tempo é algo fundamental. Esse ritmo acelerado sob o qual vivemos é fruto de uma falta de habilidade para gerenciar nossas necessidades", disse.



"É preciso fazer com que o tempo trabalhe a seu favor. É preciso se incluir como prioridade", completou.



Para Ana, o amor pelo que se faz é fundamental para o desenvolvimento pessoal, mas ele precisa estar acompanhado. "A paixão precisa de disciplina, de autocontrole".



Ela ainda falou sobre a importância de se permitir errar. Apesar das cobranças e críticas que existem na sociedade, ela considera o erro como uma etapa do processo de aprendizagem. " Os erros não dizem quem somos nós. Precisamos nos permitir errar", disse no programa.



Ana Raia, que há quase 25 anos, se dedica ao autoconhecimento, teve duas profissões, (designer gráfica e professora de yoga) antes de se tornar coaching. "A minha profissão, é o caminho que escolhi para compartilhar meus talentos com o meio e encontrar significado para a minha existência, junto é claro, com o meu papel mais importante, que é o de ser mãe de Lucas e Stella", diz.



Para ela, um elemento fundamental para o sucesso da sociedade atual é a tolerância. "As pessoas estão sem paciência, com medo. Quando a gente está lotado de pensamentos, a gente não consegue perceber ou ter empatia com o outro. O caminho para tolerância começa no limpar o excesso, no tudo que é a mais, para que tenha espaço para o problema do outro. Se uma sociedade vive nesse ritmo (acelerado) sempre, não há espaço para tolerância, para empatia. A tolerância é o exercício de se abrir para novas verdades".



Ana Raia destacou a importância de se viver a vida sem medos. "Que a gente possa buscar uma vida mais inteira. Precisamos fortificar a coragem. Eu pensei demais com a perda da minha mãe, nesse um ano e meio de pandemia. Precisamos lembrar que a vida é finita, quantos vão ser os dias que nos restam é que é o mistério, mas não dá pra viver uma vida direcionada pelo medo. Que lá na frente, já avó, eu possa ter muito mais recordações do que arrependimentos", disse.



Veja como foi o programa.