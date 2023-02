Coanfitrião da próxima Copa do Mundo inicia preparativos para o mundial

Algumas semanas atrás, o futebol americano estava se deliciando com o que foi amplamente considerado uma campanha bem-sucedida na Copa do Mundo, após a eliminação do time nas oitavas de final contra a Holanda, no Catar.

Agora, a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos já pensa no próximo mundial, tendo iniciado uma jornada de três anos rumo à Copa do Mundo de 2026 na última quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023, em um cenário de disputas internas amargas e incertezas sobre o técnico principal do time.

O amistoso EUA x Sérvia, cujo resultado chegou a ser previsto por muitos especialistas esportivos da Tipspro, terminou em 2 a 1 para os norte-americanos.

O técnico interno Anthony Hudson assumiu o comando de seu primeiro jogo após o termo do contrato de Gregg Berhalter e a revelação bombástica dos pais de Gio Reyna de que o ex-técnico chutou sua esposa em 1991 com uma investigação ainda em andamento.

Hudson convocou sete estreantes no titular do XI para o amistoso contra a Sérvia e Brandon Vazquez cabeceou para o gol inaugural aos 29 minutos. Dois gols rápidos dos visitantes em ambos os lados do intervalo significaram a derrota dos EUA.

O XI titular do Star and Stripes também teve nove dos 11 titulares com 24 anos ou menos, um dos times mais jovens reunidos na história da Federação de Futebol dos Estados Unidos.

A maioria dos titulares eram jogadores da MLS, já que o amistoso internacional caiu fora da janela internacional da FIFA. O grupo atual tem 11 jogadores em sua primeira convocação e apenas cinco membros no elenco da Copa do Mundo.

Pela Sérvia, oito jogadores estavam fazendo sua estreia internacional, com os titulares da equipe compartilhando apenas 15 internacionalizações combinadas entre eles.

O atacante do LA Galaxy, Dejan Joveljic, liderou um grupo sem nenhum dos onze titulares da última partida do time na Copa do Mundo contra a Suíça.

Também estrearam os zagueiros Julian Gressel e Jalen Neal, os meio-campistas Aidan Morris e Alan Sonora, o atacante Alex Zendejas e o substituto DeJuan Jones no segundo tempo.

Zendejas fez sua estreia na seleção principal dos Estados Unidos depois de passar os seis anos anteriores como internacional mexicano.

O atacante do Club America, companheiro de Christian Pulisic na equipe sub-17 de 2015, voltou ao programa americano, mas ainda não decidiu onde jogará a longo prazo.

O capitão dos Estados Unidos, Walker Zimmerman, fez sua 38ª partida internacional, enquanto os outros 21 jogadores em campo combinados para iniciar o jogo tiveram apenas 28 jogos combinados de experiência internacional. Paul Arriola entrou tarde como substituto, depois de ter sido retirado da lista da Copa do Mundo dos Estados Unidos.

A cabeçada de Vazquez no primeiro tempo fez com que ele se tornasse o 59º jogador a marcar em sua estreia nos Estados Unidos. Vazquez, 24, marcou 18 gols na temporada regular pelo FC Cincinnati na última temporada, incluindo seis cabeceamentos para empatar a liderança da Liga Principal de Futebol.

Veljko Ilic fez o empate aos 43 minutos em cobrança de falta de 22 jardas, e Veljko Simic correu para uma bola perdida para marcar de longe e fazer o 2 a 1 aos 46.

Cade Cowell tentou chegar ao empate aos 56 minutos, mas acertou primeiro na trave direita, depois na esquerda. O atacante do San Jose Earthquakes também teve um terceiro golpe impressionante que saiu ao lado.

Os Estados Unidos dominaram o adversário, acertando 20 finalizações (cinco no alvo) a 11 (seis no alvo) para a Sérvia.

Os coanfitriões da próxima Copa do Mundo também já tiveram um amistoso contra a Colômbia em Carson, na Califórnia, no sábado, dia 29 de janeiro de 2023, e o resultado foi melhor para a equipe dos americanos: a partida terminou empatada em 0 a 0.





O caminho da seleção dos EUA até a Copa do Mundo de 2026

Após o cronograma condensado das eliminatórias da Copa do Mundo apresentar três partidas octogonais para durante janeiro/fevereiro de 2022, os EUA retornam à apaixonada comunidade de futebol na área de Los Angeles para lançar sua corrida de quatro anos para sediar o maior evento esportivo do mundo - o Copa do Mundo FIFA de 2026 - ao lado de Canadá e México.

O assistente técnico da seleção americana, Anthony Hudson, liderará os treinamentos, enquanto o colega assistente da Copa do Mundo, BJ Callaghan, e o técnico da Seleção Juvenil Masculina Sub-20, Mikey Varas, servirão como assistentes técnicos em meio à investigação em andamento sobre o técnico Gregg Berhalter ainda em andamento.





