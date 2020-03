COB restringe treinos no CT Time Brasil por causa do coronavírus

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou na segunda-feira (16) restrições ao treinamento dos atletas no CT Time Brasil, na zona oeste do Rio de Janeiro, em razão da pandemia de coronavírus. Com a decisão, a entidade tenta dar prioridade aos esportistas que treinam no local e que vão disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho.



"O Centro de Treinamento Time Brasil (CTTB) funcionará parcialmente no período de 18 a 31 de março. Visando manter, dentro do possível, a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, serão adotadas medidas de restrição de acessos para redução da circulação de pessoas na instalação ao máximo possível", informou a nota.



Com isso, ficam suspensas as atividades de treinamentos de clubes, associações e academias nas salas de esporte de combate e nas piscinas, assim como as ações realizadas nas dependências do Laboratório Olímpico e avaliações externas.



Além das questões de treinamento, estão cancelados eventos como o "Festival 100 dias para Tóquio", previsto para os dias 18, 19 e 21 de abril, em Brasília, e o "Encontro Olímpico", dia 2 de maio, no CT do Time Brasil, quando o COB passaria orientações para os atletas classificados para os Jogos.