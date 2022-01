Cobertura de Hulk em Miami fica no 48º andar e tem mais de 480m²

O atacante Hulk, do Atlético-MG, e a esposa, Camila Ângelo, acabam de inaugurar a nova cobertura do casal, nos Estados Unidos. A penthouse, como é chamado o apartamento que fica no topo de um edifício, fica no 48º andar do condomínio de luxo Paramount Miami Worldcenter, e tem mais de 480 m².

O projeto é assinado pela designer de interiores Flávia Gueiros. Segundo a Casa e Jardim, o imóvel tem quatro suítes, quarto de hóspedes, uma grande área externa, elevador exclusivo e uma sala de cinema com com projetor de alta definição. O equipamento veio da antiga casa do atleta na China, quando ele atuava pelo Shanghai SIPG.

“Foi um projeto muito audacioso, porque além do espaço interno, fizemos um bangalô espetacular na piscina com uma suíte completa, cozinha e banheiros”, disse Flávia, em entrevista à Casa e Jardim.

Um dos destaques da decoração é um quadro de Swarovski com a imagem de Hulk e Camila, localizado na entrada da casa. Há ainda outra arte similar, do atacante com os filhos, no corredor. As peças são assinadas pelo artista Mauricio Benitez, apelidado de Mr Bling Colômbia.

Da varanda do imóvel, é possível ver boa parte dos principais pontos turísticos da cidade, incluindo a FTX Arena, usada pelo Miami Heat, time da NBA, e a roda-gigante Skyviews Miami Observation Wheel.