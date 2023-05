Cobra de 2,5 metros é resgatada no Lobato, em Salvador

Uma cobra do tipo jiboia foi resgatada por agentes do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Salvador (Gepa/GCMS) na tarde desta segunda-feira (22), no bairro do Lobato, após chamado de populares. O animal, encontrado próximo à linha do trem, tem cerca de 25 quilos e 2,5 metros de comprimento.



De acordo com a GCM, a jiboia está aparenta bom estado de saúde. O animal será encaminhado ao Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (Noap/UFBA).

Caso encontre algum animal silvestre, a recomendação é que o cidadão não se aproxime do animal e entre em contato com a Guarda Civil, através do telefone 3202-5323.