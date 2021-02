Cobra-de-pernas, "fura-pastos" invade casa no interior da Bahia

Uma cobra-de-pernas, também conhecida como "fura-pastos", foi encontrada na tarde desta segunda-feira, em Mairi, na região centro-norte do interior da Bahia.



Apesar do nome de levar o nome de cobra, o réptil escamado é um pequeno lagarto. Seu nome oficial é Chalcides striatus, ele apresenta membros de pequenas dimensões, cada um com 3 dedos.

Animal foi morto pelos moradores após entrar em uma casa em Mairi. É possível ver as pequenas patas da "cobra" (Foto: Agmar Rios Notícia)

De acordo com publicações científicas, o animal é mais comum na Europa, em países como França e Itália, e especialmente na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha. Porém também é encontrada no Brasil.



O fura-pastos de Mairi entrou na casa de uma mulher da Rua Afonso Pedreira, no bairro da Lapinha e terminou morto pelos moradores.



Os seus habitats naturais são: florestas temperadas, matagal de clima temperado, matagais mediterrânicos, campos de gramíneas de clima temperado, costas arenosas, terras aráveis, pastagens e jardins rurais. Está ameaçada por perda de habitat.



*Com informações do Agmar Rios Notícias, site parceiro do Correio.