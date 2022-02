Cobra invade campo e faz jogo ser paralisado na Guatemala; vídeo

Um jogo de futebol teve que ser paralisado na Guatemala por um invasor nada comum: uma cobra. O réptil apareceu em campo no último domingo (13), durante a partida entre Nueva Concepción e Municipal, válida pela sétima rodada da Liga Nacional do país, e causou a interrupção do duelo aos 35 minutos do segundo tempo.

"O que está em campo é uma cobra. O futebol guatemalteco tem de tudo!", brincou um comentarista da TV local.

Inicialmente, um funcionário, que seria jardineiro, tentou tirar o animal do gramado. Ele usou um cano gigante e tentou empurrar a cobra, mas a ideia não deu muito certo. Em seguida, policiais tentaram cortar a cabeça do réptil com seus escudos, mas também falharam na missão.

Quem conseguiu resolver o problema e tirar o invasor do gramado foi um bombeiro. Ele conseguiu agarrar o animal pela cabeça, antes que o bicho fosse morto ou atacasse alguém, e o levou embora, sob aplausos do público presente.

Só então o jogo foi finalmente reiniciado, e o Nueva Concepción venceu por 1x0. Veja: