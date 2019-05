Cobra rara é achada no bairro do Uruguai, em Salvador

Uma cobra rara foi resgatada nesta quinta-feira (9) no bairro do Uruguai, em Salvador. Conhecida como "cobra do milho", a cobra foi resgatada pela Guarda Municipal de Salvador (GCM) depois de uma denúncia.

A suspeita é que a cobra tenha sido vítima de tráfico de animais silvestres, já que é um animal exótico que não é típico do Brasil. Ela foi encaminhada para o Núcleo Regional de Ofiologia de Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Quem encontrar um animal do tipo na rua pode ligar para (71) 3202-5312 para solicitar o resgate.