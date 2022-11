Cobrador é baleado na perna durante assalto a ônibus em Salvador

Um cobrador foi baleado durante um assalto a ônibus ocorrido nesta quarta-feira (30), na região do Dique do Tororó, em Salvador. Segundo o presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, a vítima foi internada no Hospital Tereza de Lisieux e não corre riscos.

"Por volta de 12:30 de hoje, 30/11, o companheiro Fabio dos Santos foi baleado na Avenida Bonocô, depois de mais uma ação criminosa de assalto a ônibus na capital baiana. O colega, que é cobrado da empresa OT Trans, foi atingido na perna e, graças a Deus, não corre risco de morte", informou o sindicato em nota.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Operação Gêmeos foi acionada no início da tarde desta quarta em razão de informações de que um homem teria sido ferido por um disparo na perna durante tentativa de assalto a um coletivo que trafegava pela região do Dique do Tororó.

Ao chegarem no local, os militares constataram o fato. Rondas estão sendo realizadas a fim de identificar a apreender os suspeitos do crime. Equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) também já estão em campo para identificar e localizar o suspeito de atirar no cobrador.

Policiais estão na unidade de saúde para ouvir a vítima e testemunhas. A Polícia Civil informou que imagens de câmeras instaladas naquela região estão sendo analisadas e imagens do circuito interno de segurança do coletivo já foram solicitadas.