Coca-Cola marca presença no Festival de Verão de Salvador 2023

Uma das festas mais conhecidas do país – o Festival de Verão de Salvador – está de volta. Além de muita música, diversão e cultura, neste ano, o evento que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, traz parcerias especiais e ações educativas e inovadoras.

A começar com ativação sustentável e educativa, trazendo protagonismo aos trabalhadores que são essenciais para a redução do impacto ambiental do evento, mas que sempre atuaram mais nos bastidores: os catadores de materiais recicláveis. Com apoio do Recicla Solar – iniciativa da Solar Coca-Cola em parceria com a Coca-Cola Brasil – será montado um stand inédito de triagem de resíduos, ao vivo e aberto ao público durante os dois dias do festival, que permitirá que as pessoas acompanhem o que acontece com o resíduo depois dele ser descartado corretamente.

A proposta do Recicla Solar é, além de contribuir com a destinação correta dos resíduos gerados durante o evento, engajar o público ao fomentar ações educativas que mostram o ciclo deste processo e contribuir com a conscientização sobre a importância da economia circular. Quem passar pelo stand também terá a oportunidade de interagir e tirar suas dúvidas com os cerca de 60 catadores e catadoras de resíduos da equipe da Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (CAMAPET) que atuarão no local.

Coletados e separados pela CAMAPET todos os resíduos gerados na festa, incluindo as embalagens plásticas, serão compradas pelo Recicla Solar, projeto que já destinou aproximadamente 10 mil toneladas de PET pós-consumo para a reciclagem na Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Alagoas e Mato Grosso. Haverá agentes de sensibilização durante o evento que terão o objetivo de incentivar o descarte correto dos resíduos pelos participantes, assim como fornecerão informações sobre coleta seletiva. A expectativa é que sejam coletadas e destinadas à reciclagem mais 2,5 toneladas de resíduos, gerando redução dos impactos do festival e renda para as famílias dos cooperados.

“No FV23, a Solar se propôs a comprar, além da Sucata Pet, todo resíduo reciclado gerado durante o evento. Após prensado, o material será destinado à nossa agregadora parceira, a Carbogreen, e posteriormente nós faremos a compra total desse material”, explica Fernanda Raizama, diretora regional da Solar Coca-Cola.

A iniciativa também reforça a visão de um Mundo Sem Resíduos da Coca-Cola Company, no qual a empresa tem a meta de, até 2025, ter 50% de material reciclado nas embalagens e, até 2030, dar destinação adequada a 100% das embalagens que a companhia coloca no mercado. Neste sentido, Katielle Haffner, Head de Sustentabilidade, Relações Públicas e Comunicações da CocaCola Brasil, explica: “Apoiamos iniciativas de coleta e reciclagem em grande escala como essa, pois entendemos que é a base para criação de uma economia circular genuína, além de promover a educação ambiental e gerar impacto social positivo para os catadores de material reciclável e suas famílias. Seja por ações proprietárias ou em conjunto com o Sistema Coca-Cola, que traduz muito nossa força de negócio, estamos empenhados em pensar e desenvolver soluções para aumentar as taxas de coleta e reciclagem de garrafas PET pós-consumo e garantir o fornecimento de PET de que precisamos”.