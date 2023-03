Codeba suspende implantação do pátio de triagem externo

Pátio suspenso

Após intensa queda de braço nos bastidores, a presidente interina da Codeba, Ana Paula Calhau, suspendeu o chamamento público para a implantação de um pátio de triagem externo ao Porto de Salvador. A medida tinha sido recomendada na última reunião do Conselho de Administração da empresa e era dada como certa desde a saída do Almirante Carlos Autran da Presidência da estatal responsável pela gestão dos portos públicos baianos. Nas últimas semanas, o projeto foi alvo de críticas por parte de diversas entidades representativas do empresariado baiano.

A controvérsia

O principal argumento da Codeba em defesa da implantação do pátio era a necessidade de melhorar as condições de trabalho dos motoristas, oferecendo conforto e segurança aos profissionais do volante. Do lado contrário, a principal fonte de discordância era a obrigatoriedade da passagem pelo pátio de triagem. Ou seja, o que poderia ser um direito iria acabar se tornando uma obrigação, com possibilidade inclusive de encarecer a operação no porto.

Mesma tempestade, barcos diferentes

O cenário de inflação elevada é péssimo para a economia e uma tragédia na vida dos brasileiros. Mas os efeitos do aumento do custo de vida, que corrói a renda das pessoas, impacta de maneira diferente as atividades e os grupos sociais. Dentro do Terceiro Setor, que engloba Comércio e Serviços, as perspectivas para este ano são diferentes, avisou Gustavo Mercês, diretor de Economia e Inovação da CNC, durante um encontro da Fecomércio-Ba para tratar do cenário em 2023. “A inflação alta impacta muito o varejo, porque ele depende muito da renda das pessoas mais pobres, enquanto os serviços são consumidos sobretudo por quem possui mais renda”, explicou. Enfim, mesma tempestade, barcos diferentes.

Carnaval daqueles...

Uma pesquisa divulgada pelo Itaú Unibanco confirma a sensação do trade turístico baiano de que o Carnaval deste ano foi gigante. O consumo em setores relacionados ao turismo cresceu 39% entre os dias 18 e 22 de fevereiro, na comparação com o período festivo de 2022, apontam os dados. Os números correspondem às transações realizadas no estado com cartões de crédito. Entre os segmentos de destaque estão os de atrações turísticas, com alta de 68%, e hotéis, com crescimento de 65%.

PIX na folia

Além do avanço no turismo, o Pix também teve destaque no carnaval, ganhando espaço como escolha de pagamento entre os consumidores da Bahia durante o feriado. No período, houve um aumento de 39% no uso do Pix em restaurantes, e de 29% no setor de bebidas, especialmente em bares – considerando as transações realizadas entre clientes pessoa física para empresas (CNPJ). Os insights fazem parte da Análise do Comportamento de Consumo, estudo sazonal que traz um panorama dos gastos dos brasileiros – uma análise feita com base nas compras realizadas com cartões do Itaú Unibanco, nas vendas realizadas nos sistemas da Rede, empresa de meios de pagamentos do banco, e pagamentos via Pix (de CPF para CNPJ).

Nome limpo

Para conter a inadimplência, que atinge pela primeira vez o indesejado contingente de 70 milhões de brasileiros, a Serasa lança, em todos os seus canais digitais, um novo mutirão nacional de negociação, com descontos e benefícios que estimulam e facilitam o pagamento de dívidas. O valor médio da dívida do brasileiro inadimplente é de R$ 4.612,28, um aumento de 2,6% comparado a dezembro de 2022, e o volume total da cifra devedora chega a R$ 323 bilhões, mais de 3% de crescimento em relação ao mês anterior. Na Bahia, a Serasa registrou mais de 4,4 milhões de pessoas inadimplentes, totalizando mais de 13 milhões de dívidas em aberto. O valor médio na região é de R$ 3.516,16 por pessoa.

Mix renovado

O ano de 2022 foi de incremento no mix de lojas do Salvador Shopping e Salvador Norte, empreendimentos do Grupo JCPM, que inauguraram, ao todo, mais de 70 operações. No Salvador Norte, foram 44 novas operações inauguradas, um número 20% superior ao de 2021. Até o fim de março de 2023, estão previstas outras sete operações. Já o Salvador Shopping recebeu mais de 30 novidades no mix de lojas. Para este ano, estão previstas as aberturas dos restaurantes Ki Mukeka, Senzai e Graviola, as lojas de moda masculina Rafael Steffens e Foxton, além de Caracol Chocolates, Petite Jolie (acessórios), Equilíbrio do Corpo, Unidas (locadora de carros), Pié (podologia), Jack Navalha (barbearia) e Zeiss (ótica).

Itaigara

O Shopping Itaigara recebeu mais 10 novas operações nos quatro últimos meses de 2022. De acordo com relatório produzido pelas empresas Mais Fluxo, IPEC e Tendências, a ampliação do trânsito de pessoas em shoppings no Brasil, na comparação anual encerrou o ano com alta de 38,2%, enquanto o shopping baiano registrou 52,8% de alta. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de pessoas em shopping centers no Brasil mostrou-se 5,6% superior ao resultado de dezembro de 2021, enquanto o Itaigara registrou 9%.

A Cor Púrpura

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves receberá o musical ‘A Cor Púrpura’, patrocinado pelo Circuito Cultural Bradesco Seguros. A cidade foi escolhida para o início da turnê por sua relevância no mercado de seguros, que, na Bahia, cresceu 22,5% em 2022. Desde a primeira temporada, em 2019, a produção gerou mais de 200 empregos diretos e indiretos, em 160 apresentações e atraiu mais de 100 mil espectadores. Em suas duas apresentações em Salvador, a expectativa é reunir aproximadamente 10 mil pessoas.

A garrafa pela bebida

A Cencosud Brasil é parceira dos grupos Seiva Coleta Reciclagem e Heineken na coleta de garrafas e embalagens de vidro. O Brasil produz mais de 8,6 milhões de unidades de vidro por ano, de acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), sendo que cerca de 1,3 milhão de toneladas do material é colocado no mercado e apenas 25% desse volume ou 300 mil toneladas são recicladas. As redes GBarbosa e Mercantil Atacado, na Bahia, receberam máquinas 4R Glass de reciclagem e moagem das garrafas e embalagens de vidro. Os pontos de descarte em Salvador são as lojas do GBarbosa Iguatemi, Costa Azul e do Shopping Bela Vista. Em Lauro de Freitas, a coleta é realizada nas unidades do Mercantil Atacado e GBarbosa. A máquina aceita garrafas de vidro long neck, garrafas de 600ml, litrão, garrafas KS (king size) de 290ml, garrafas de azeite, potes e embalagens de vidro em geral, como copo de requeijão. O equipamento não aceita lâmpadas, resíduos de cerâmica, louças ou pedaços de vidro e espelho. Cada garrafa ou embalagem de vidro vale R$ 0,10, que é revertido em desconto na compra de produtos do portfólio da cervejaria. Os pontos acumulados podem ser acompanhados no aplicativo.