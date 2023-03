Codesal dispara alerta de chuvas intensas em Salvador neste sábado

O primeiro fim de semana do outono em Salvador será marcado por chuva. Para este sábado (25), a previsão é de precipitações intensas, com risco de alagamentos, segundo a Defesa Civil (Codesal).

Nas últimas 24h, a região do Subúrbio Ferroviário somou o maior acumulado de chuva na capital, com destaque para os bairros de Fazenda Coutos, Periperi, Mirante de Periperi e Plataforma. O boletim da Codesal, divulgado às 12 deste sábado, registrou o acumulado de 100mm na região no intervalo de três horas.

Entre meia-noite e 12h, a Defesa Civil de Salvador registrou o total de 106 ocorrências em consequência da chuva, entre elas 21 ameaças de desabamento, 22 deslizamentos de terra e 6 desabamentos parciais. O órgão ainda recebeu 35 pedidos de avaliação de imóveis alagados.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link: http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins