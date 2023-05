Codesal diz que não há data para liberação da Ladeira da Montanha

Interditada na manhã do dia 9 por conta de deslizamentos de terra, a Ladeira da Montanha aparentemente continuará assim por tempo indeterminado. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o deslizamento de terra deixou pedras instáveis na encosta, e a interdição foi feita em nome de uma análise de risco mais detalhada.

Em nota, a Codesal afirmou que, no ano passado, três casas pertencentes à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) desabaram no local, o que provocou a suspensão do tráfego naquela via. Na oportunidade, a Conder ficou de fazer a estabilização da encosta.

“Para acelerar o processo, técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra) fizeram o projeto executivo de estabilização da encosta e estavam aguardando a liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para, assim, garantir a segurança de quem trafega pelo local. Contudo, a intervenção ainda não foi iniciada”, completa a Defesa Civil.

Por conta da interdição, cerca de 27 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado.

Previsão do tempo

Amanhã, quinta-feira (11), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas e não se descarta a possibilidade de chuvas fortes. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.