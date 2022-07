Codesal realiza teste sonoro de nova sirene em comunidades da Liberdade

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou, nesta terça-feira (19), o teste sonoro da nova sirene do Sistema de Alerta e Alarme, instalada no entorno do Plano Inclinado da Liberdade. O dispositivo atende as comunidades de Vila Sabiá e Barão Vila da Barra, totalizando 11 equipamentos do tipo em funcionamento, desde 2017, nas principais áreas de risco da capital baiana. A previsão é que mais duas sirenes sejam instaladas este ano.

Segundo a coordenadora de Ações de Prevenção e Redução de Riscos da Codesal, Gabriela Morais, o sistema integra o Plano Preventivo da Defesa Civil que, seguindo protocolos pré-definidos, permite alertar os moradores de áreas de risco, sobre possíveis ameaças associadas aos deslizamentos de terra, em períodos chuvosos.

Na próxima quinta-feira (21), um novo teste sonoro será realizado, desta vez na comunidade do Calabetão, que receberá uma nova sirene com maior potência de cobertura. A existente no local será transferida para outra comunidade.

Números

A Codesal mantém em operação 11 sirenes, em dez áreas de risco, que compõem o Sistema de Alerta e Alarme de Salvador. Para serem acionadas, é necessário o registro de acumulados de chuvas de 150mm, em 72 horas.

No ano de 2017, foram instaladas oito sirenes, em sete áreas de risco de Salvador: Alto da Terezinha - Mamede I e II (duas sirenes), Bom Juá, Calabetão, Capelinha - Vila Picasso, Liberdade - Pedro Ferrão, Lobato - Voluntários da Pátria e São Marcos - Baixa de Santa Rita. Em julho de 2019, a Codesal adquiriu três novos sistemas de alerta e alarme, atendendo as localidades de Castelo Branco – Moscou, São Caetano – Baixa do Cacau e Sete de Abril - Bosque Real.