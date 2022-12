Coelba dará R$ 20 de desconto na conta de energia para clientes no Natal

A Neoenergia Coelba dará até R$ 20 de desconto nas contas de energia elétrica neste mês de dezembro. A companhia fechou parceria com o aplicativo RecargaPay, que vai oferecer o desconto para quem pagar com o cartão de crédito através da plataforma digital.

O benefício será concedido a todos os consumidores que realizarem o download do app e quitarem a conta de energia pela primeira vez diretamente no RecargaPay. Basta utilizar o código NEO20 até o dia 31 de dezembro.

A iniciativa é para facilitar o pagamento dos clientes da distribuidora por meio da plataforma digital. “A parceria com o RecargaPay vai proporcionar um grande benefício para os nossos clientes que estão utilizando cada vez mais o ambiente digital. O aplicativo é seguro, rápido, simples e o usuário poderá pagar por meio do cartão de crédito. O cliente pode escolher receber sua fatura de energia por e-mail, desta forma, promovemos a comodidade, o conforto e a saúde das pessoas, que não precisarão sair de casa para fazer o pagamento, evitando assim aglomeração", afirmou o superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia, Leonardo Moura.

Com o RecargaPay, a Neoenergia Coelba consolida sua atuação no cenário digital ao integrar os canais de atendimento e novos meios de pagamento, ampliando as possibilidades de quitação da fatura de energia para seus mais de 6,4 milhões de clientes. A empresa foi a pioneira na utilização do PIX no setor de energia, e oferece ainda a quitação da conta por meio do débito automático, cartão de crédito e Cartão Virtual Caixa Elo.