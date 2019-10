Cofre fechado: Real Madrid não contratará na próxima janela

O Real Madrid não costuma a economizar para trazer reforços a sua equipe. Só na última janela de transferências, gastou cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão, aproximadamente) em contratações, garantindo as presenças de Eden Hazard, Éder Militão, Rodrygo, Luka Jovic e Ferland Mendy em seu elenco. Mas isso vai mudar.

De acordo com o jornal espanhol 'As', o time não está interessado em trazer mais jogadores e irá trancar seu cofre para a próxima janela, no meio da temporada. Presidente do clube, Florentino Pérez não quer ver mais atletas em adaptação e quer que o técnico Zinédine Zidane se ajuste ao que já tem.

Segundo a publicação, Pérez não pensa em mudar de ideia e bate o pé para que o atual elenco evolua - mesmo com uma temporada irregular. O time é o segundo do Grupo A da Liga dos Campeões, atrás do PSG. No Campeonato Espanhol, aparece na 6ª colocação, com 18 pontos.

Caso o Real, de fato, não contrate ninguém na próxima janela, só voltaria a abrir os cofres ao fim da temporada, a partir de junho de 2020.