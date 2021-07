'Coisas que Não Entendo' é a nova canção de Lazzo

Lazzo lança nesta sexta-feira (9), nas plataformas de streaming, a canção Coisas Que Não Entendo. Para o músico, a canção é um convite ao amor, a um dengo, a um aconchego. A música faz parte do álbum “ÀJÒ” (lê-se AJÔ), que celebra os 40 anos de carreira do artista e será lançado no final deste mês de julho.

O disco tem como produtor musical o guitarrista e multi-instrumentista virtuose Felipe Guedes. “Essa dose de amor é sugerida, ela é suplicada, em diversos momentos do álbum”, antecipa Lazzo.

O projeto é um dos contemplados pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundo da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.