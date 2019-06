COL diz que valor de ingressos da Copa América são 'acessíveis'

Apesar de quase todos os jogos da primeira fase da Copa América terem apresentado grandes clarões nas arquibancadas, os organizadores da competição fizeram nesta terça-feira (25) um balanço positivo da média de público nos estádios. Segundo o Comitê Organizador Local (COL), a média até o momento é de 30 mil torcedores por jogo. O COL também negou que os lugares vazios tenham relação com o alto valor cobrado pelos ingressos, considerados "muito acessíveis".



"Estamos falando de um apanhado geral, não olhamos para os jogos que tivemos menos ou tivemos mais torcedores", considerou Agberto Guimarães, diretor de Operações do COL, em entrevista coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. "É natural, em qualquer evento esportivo, que a gente tenha algumas partidas ou alguns esportes que tenham mais apelo de público. Aconteceu também aqui. Isso a gente vê com naturalidade. Estamos cuidando do todo e estamos vendo o lado positivo".



Avaliação idêntica teve Thiago Jannuzzi, gerente geral de Competições do COL. Ele prevê que a média de público irá aumentar a partir das quartas de final e descartou qualquer possibilidade de rever os preços das entradas. "A gente não pode alterar a política de preços durante o evento para respeitar aqueles que já adquiriram ingressos por determinado valor", pontuou.



Para Jannuzzi, a política de preços estabelecida para os jogos da Copa América "foi bem sucedida para fazer frente aos custos". Questionado se o valor não está elitizando demais o público nas arenas e afastando o torcedor de menor poder aquisitivo, ele rechaçou a hipótese alegando que há entradas a preços "muito acessíveis". "Eu não diria que a gente se afasta do torcedor popular porque temos faixas de preço muito acessíveis", afirmou, citando o fato de a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a Arena Corinthians, em São Paulo, terem um setor com ingressos a R$ 60



Novas entradas

O COL anunciou que uma nova carga de ingressos será colocada à venda a partir das 18 horas desta terça-feira. O número de bilhetes não foi informado por se tratar de um lote residual, de entradas cujo processo de compra não foi concluído. Segundo os organizadores, haverá bilhetes para todos os jogos, inclusive para a final.