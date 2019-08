Colaboração entre Anitta e a rapper americana Cardi B é real

Depois de trocarem mensagens pelo Twitter, parece que o feat entre Anitta e Cardi B vai finalmente acontecer.

A cantora brasileira postou nas suas redes sociais foto das duas nesta madrugada em estúdio localizado em Los Angeles, dizendo que encontrou a sua irmã gêmea.

Em julho, durante uma live no Instagram, depois de questionada sobre um feat com a cantora brasileira, Cardi respondeu que adoraria. Anitta depois de saber sobre a resposta, correu para o Twitter e mandou para rapper um tweet falando que tinha uma música perfeita para as duas. "Ok, Cardi B. Após eu desmaiar ouvindo você dizer que amaria gravar comigo, eu tenho que dizer que eu tenho a música perfeita para nós. Eu tenho visto você ouvir funk brasileiro. A faixa é o melhor funk de todos os tempos. Vamos nessa", disparou Anitta.

Cardi que ultimamente vem publicando stories ouvindo funk, respondeu a cantora, "Só se voce me ensinar português". Anitta respondeu de volta dizendo que era fácil e que já tinha ensinado para Madonna.

O feat entre as duas ainda não tem data de lançamento, mas os fãs já estão ansiosos.