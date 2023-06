Coleção de Emanoel Araújo será leiloada; obras autorais seguem com seu galerista

Emanoel Araújo reuniu um imenso acervo no Museu Afro Brasil (Divulgação)

A maior coleção particular de arte do Brasil produzida por artistas negros será leiloada. O acervo, que pertenceu ao artista plástico baiano Emanoel Araújo e reúne mais de quatro mil peças, foi deixado por ele, em testamento, para sua secretária, membros da família, um funcionário do Museu Afro Brasil - espaço idealizado e gerido por ele até sua morte no ano passado, em São Paulo – e para dois outros colaboradores do seu ateliê. A ideia do leilão foi do próprio Emanoel, que orientou os herdeiros a fazê-lo depois de sua morte. A coleção reúne pinturas, gravuras, esculturas de diversos artistas brasileiros e estrangeiros, além de joias (algumas raríssimas) e peças de arte popular garimpadas pelo artista em diversas partes do mundo.

De acordo com o jornal O Globo, o dinheiro arrecadado com a venda das peças, bem como com os demais bens do artista, incluindo os imóveis que usava para seus dois ateliês, será usado para pagar dívidas que existam e o restante distribuído entre os herdeiros, conforme previsto no testamento.

Arte de Emanoel Araújo segue com galerista com quem tinha contrato

Do total de peças mais de 2,7 mil estão emprestadas em regime de comodato ao Museu Afro Brasil e deverão sair de lá para integrar o leilão. A expectativa, segundo revelou Rubem Naves, o advogado responsável pelo testamento, é que o novo dono da coleção faça uma doação ao Museu Afro Brasil para que as peças permaneçam lá.

Secretário de Cultura de Salvador Pedro Tourinho quer acervo na Bahia

O acervo estava na mira da Prefeitura de Salvador (que na semana passada firmou uma parceria com o Museu de Nacional de Cultura Afro-brasileira - Muncab),que tentou negociar a compra da coleção para o espaço museológico baiano, mas, segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador Pedro Tourinho, as negociações não avançaram. “Estamos desde fevereiro último tentando contato com representantes e herdeiros do artista e não obtivemos êxito, o que nos deixa tristes porque queríamos trazer esse acervo para a Bahia e agora ficou mais difícil porque do ponto de vista legal, burocrático, a PMS não pode participar de leilão”, lamenta.

Em vida Emanoel orientou herdeiros a vender acervo

Já a obra produzida pelo artista que era desenhista, ilustrador, gravurista, pintor, pintor, escultor, curador e museólogo estão em poder de uma grande galeria de arte que representa o artista e com quem tinha um contrato de exclusividade que ainda está em vigência. Até lá, apenas o galerista poderá comercializá-la.

No segundo semestre deste ano os paulistanos poderão botar os olhos em pelo menos 600 obras que estarão numa exposição da coleção da Bolsa de Arte de São Paulo, entidade responsável pelo certame para vender a coleção. A mostra marca um ano da morte de Araújo e vai acontecer no mesmo período da Bienal de São Paulo.

POR AÍ

Formiga gravou cenas em Paris

Após três intensas semanas de trabalho foi finalizada a etapa de gravações do documentário Miraildes Mota - A lendária Formiga, que conta a história da jogadora baiana de futebol Formiga. O filme, produzido pela Janela do Mundo, é dirigido pela cineasta baiana Tais Amordivino. A atleta acompanhou a equipe em gravações em Paris e Salvador. Foram gravadas cenas em diversos bairros da cidade, em especial no Lobato, bairro onde Formiga nasceu e foi criada. O documentário tem a coprodução da HBO e previsão de estreia em 2024.

Alexandra Isensee

Alexandra Isensee vai comandar um espaço VIP para 200 pessoas no Nosso Arraiá, festa assinada pela dupla Rafael e Ricardo Cal, da Oquei Entretenimento, marcada para o próximo dia 10, às 16h, no Wish Hotel da Bahia.