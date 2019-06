Coleção de makes inspirada em Game of Thrones chega ao Brasil

Já está sentindo falta de Game of Thrones? Agora, vai dar para matar a saudades da série - pelo menos na área de beleza. Quase um mês após a exibição do último episódio da atração - e do seu final polêmico -, chega ao Brasil a coleção de maquiagens inspiradas na trama.

A linha é da Urban Decay, marca californiana 100% cruelty free, e vem bem completinha. Traz duas opções de paletas - uma de sombras e outra de iluminadores -; batons de quatro tonalidades diferentes; quatro lápis de olhos; dois tipos de pinceis; e um Lip & Cheek Stain, uma espécie de blush líquido que pode ser usado tanto nos lábios quanto nas bochechas.

A paleta de sombras tem preço de R$ 399 no site da Sephora Brasil

(Foto: Reprodução/Instagram)

São 20 cores, inspiradas nas casas Targaryen, Lannister e Stark e nos White Walkers

(Foto: Divulgação)

A outra paleta, de iluminadores, se chama Mother of Dragons (Mãe dos Dragões) e possui três cores, inspiradas nos 'bebês' de Daenerys Targaryen: Drogon (rosa gelado); Viserion (bege dourado metalizado); e Rhaegal (bronze metalizado). O preço: R$ 269

(Foto: Divulgação)

Os batons são em quatro cores: Cersei Lannister (bronze metalizado); Daenerys Targaryen (vermelho ardente); Sansa Stark (pêssego quente); e White Walkers (vinho profundo). Cada um custa R$ 99

(Foto: Divulgação)

Há também quatro lápis de olhos: Winterfell Snow (branco iridescente), Drogon Smoke (preto holográfico), The Night King (verde-azulado escuro metalizado) e Lannister Gold (ouro metálico). Cada um tem valor de R$ 149

(Foto: Divulgação)

Os pincéis são inspirados nas espadas de Jon Snow (Longclaw) e de Arya Stark (Needle) e têm valor de R$ 169 cada

(Foto: Divulgação)

O blush líquido pode ser aplicado nas bochechas e lábios, tem tom avermelhado e sai por R$ 199

(Foto: Divulgação)

A venda é feita, no Brasil, exclusivamente pela Sephora. No e-commerce da loja, já dá para comprar a linha. As lojas físicas, porém, só recebem os produtos em julho. Por aqui, há uma unidade no Salvador Shopping e um quiosque no Shopping da Bahia.