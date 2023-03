Colega de turma de Suzane Richthofen a elogia na faculdade: 'Esperta e dedicada'

Cursando biomedicina, Suzane von Richthofen tem sido uma das atrações mais comentadas na universidade de São Paulo. Após ser solta no dia 11 de janeiro para a progressão do regime aberto, agora ela tem se dedicado aos estudos.

Um aluno da instituição, em conversa ao jornal O Globo, revelou que a condenada é uma aluna dedicada e inteligente, além de ser conhecida por ser uma excelente aluna. Devido ao passado, ela tem sentado sozinha nas aulas, mas às vezes conversa com algumas colegas de classe sobre o assunto.

Estudiosa, von Richthofen costuma interagir com os professores e termina as provas rapidamente. "Ela terminava uma prova em menos de cinco minutos. Todo mundo terminava as provas em uns 40 minutos, e ela em menos de cinco", disse o colega.

Recentemente, o ex-namorado de Suzane, Daniel Cravinhos, agora Daniel Bento, contou que não tem mais nada para conversar com a ex-companheira e que a história com ela acabou no dia 31 de outubro de 2002.

"Percebi que minha vida não andava para frente enquanto alimentava esses sentimentos negativos no coração. Sendo assim, se a encontrasse na rua, falaria “boa sorte na sua caminhada”. E mudaria de calçada", contou ao O Globo.