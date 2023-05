Colégio na Bahia viraliza após aluna mostrar salas com ar-condicionado e piscina

A estudante baiana Mari Ana viralizou na redes sociais depois de mostrar a nova escola pública onde estuda, em Feira de Santana. Nas imagens, a menina percorre pela escola antiga filmando todos os problemas estruturais e, em seguida, mostra o novo colégio com mais de um ar-condicionado em todas as salas, piscina e até teatro. O vídeo já ultrapassou 3,1 milhões de visualizações no Tik Tok e foi repostado por vários perfis no Instagram.

O local filmado pela estudante é o Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana (CETIFS), inaugurada nesta semana. Antes de revelar as novidades do novo espaço, a menina mostra o antigo local onde estudava, no Colégio Estadual Paulo VI, que tinha ventiladores e carteiras quebradas, banheiros sem fechaduras nas portas e até fios de alta tensão expostos.

"Foi muito gratificante para nós, estudantes de escola estadual, ver essa escola. Inclusive não tinha mais bueiro, a escola não vai mais alagar", disse a jovem no primeiro vídeo que fez. Após ser questionada se o local era uma escola particular, a menina voltou a gravar no CETIFS para mostrar mais detalhes da estrutura.

Um dos destaques que a estudante dá é para a homenagem que há no fundo de todas as salas: painéis com frases e fotos de personalidade baianas e de outros estados, como Irmã Dulce, Carlinhos Brown, Ruy Barbosa, Edson Gomes, Luiz Gonzaga, Mãe Stella de Oxóssi, João Ulbado Ribeiro, Aldir Blac, Dorival Caymmi e Dona Canô. A escola também está adaptada para pessoas com deficiência visual.

Veja:

Além de Feira de Santana, há outras 17 escolas no mesmo padrão da que a estudante filmou. Algumas não possuem piscina semiolímpica e pista de atletismo, mas todas seguem a mesma estrutura da CETIFS, incluindo as unidades que passaram por reforma.