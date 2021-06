Coletânea reúne textos de 24 estudantes de escolas públicas

A Solisluna Editora e o Instituto Emília lançam o ebook Quem eu sou no Mundo - Coletânea de Poemas e Contos, durante live no YouTube, nesta terça-feira (29), às 20h. O livro reúne 31 textos produzidos por 24 estudantes com idade entre 14 e 18 anos, provenientes de escolas públicas estaduais. Os jovens são moradores de 18 municípios baianos, como Salvador, Feira de Santana, Maragogipe, Valença, Vitória da Conquista e Cruz das Almas.

Os jovens foram selecionados no concurso Quem eu Sou no Mundo, realizado durante a I Festa Literária Internacional VivaLivro – Literatura como Acolhimento, que aconteceu virtualmente, de 24 a 27 de março deste ano.Uma das cinco premiadas no concurso literário, a estudante Jéssica Cerqueira, 18 anos, afirma que participar do projeto foi "mais do que apenas escrever um texto e enviar''. "Este concurso veio como um presente desafiador: foi um processo que exigiu preparação e concentração. O tema me permitiu uma reflexão, o ânimo e a inspiração necessários para eu voltar a escrever", empolga-se a aluna do Colégio Estadual de Ensino Profissional Áureo de Oliveira Filho, de Feira de Santana.

A comissão de seleção formada pelas educadoras Giselly Lima e Bárbara Passos e pelo jornalista e escritor José de Jesus Barreto, teve que escolher entre os mais de 50 contos, crônicas e poemas enviados. Foram levados em consideração critérios como o alinhamento do texto com o tema proposto, a inventividade do autor, a clareza das ideias, a correção e estilo da linguagem. "Fomos surpreendidos com escritos maravilhosos! Literatura boa, expressiva e explosões de sensibilidades", conta José de Jesus Barreto, no posfácio de 'Quem eu sou no mundo - Coletânea de poemas e contos'. "Essa obra tem a expressão, o grito de esperança, traz impregnado aquele sentimento de confiança nessa juventude que nos aponta o amanhã, o futuro", garante.

O evento teve o apoio financeiro da Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura do Estado e Governo da Bahia, mais a Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo/Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc.





SERVIÇO:

O que: Live de lançamento do ebook 'Quem eu sou no mundo - Coletânea de poemas e contos', editado por Solisluna Editora e Instituto Emília

Quando: Terça-feira (29 de junho), às 20h

Onde: Canal da Festa Viva Livro no https://www.youtube.com/c/festavivalivro