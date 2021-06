Coletânea reúne textos de poetisas da diáspora negra

A coletânea poética Quilombellas Amefricanas será lançada neste sábado, às 14h30 no YouTube da Editora Ogum's. O livro reúne criações de poetisas do Brasil, Costa Rica, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Colômbia e Estados Unidos. Apresentada pela editora como "afro-diaspórica e plural", a coletânea foi analisada pela crítica literária Mariana Andrade, que escreveu: “ao contrário da lógica colonial, eurocêntrica, capitalista, de disputa, do mérito, da individualidade, a resposta negra sempre esteve na coletividade”.

Os 23 textos, todos de autoria feminina, estão reunidos em dois volumes. Uma das autoras é a americana Sapphire, autora do livro que inspira o filme Preciosa (2009), vencedor do Oscar de roteiro adaptado. A costarriquenha Shirley Campbell; a ex-Ministra da Educação de Guiné Bissau Odete da Costa Semedo; a moçambicana Tânia Tomé, além das brasileiras Geni Guimarães, Mel Adún, Luz Ribeiro, Cristiane Sobral, Eliane Marques, são outras que participam da obra.

Além de nomes já conhecidos da literatura negra, Quilombellas Amefricanas apresenta também poetisas estreantes, como Cláudia Santos e Luedji Luna. Essa é uma prática da Ogum desde a primeira coletânea lançada, Coletânea Poética Ogum’s Toques Negros, de 2014. Naquela ocasião, as estreantes eram Daniela Luciana e Gabriela Ramos, ambas presentes na nova publicação. A direção de arte do livro é de Dadá Jaques, da equipe de arte do CORREIO. “Quilombellas amefricanas é um projeto lindo costurado a muitas mãos. Poder dividir isso é imensurável”, afirma a editora Mel Adún.

