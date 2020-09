Coletânea reúne três textos teatrais sobre negritude

Assinados por Aldri Anunciação, os textos teatrais Namíbia, Não!, Campo de Batalha e Embarque Imediato foram reunidos no livro na Trilogia do Confinamento, que será lançado em uma live nesta terça-feira (22), às 19h, no canal no YouTube da Editora Perspectiva.

Na live, Aldri recebe vários convidados para trocar ideias e ler trechos do livro. O encontro tem mediação da jornalista Luana Assiz, intervenção poética das slammers Mariana Félix e Patrícia Meira, e participação dos atores Antônio Pitanga e Sérgio Menezes, dos diretores teatrais Licko Turl, Jessé Souza, Fernanda Onisajé, Miguel Hurs e Eugênio Lima, da cineasta Sabrina Fidalgo, da jornalista Mira Silva e do escritor Tom Farias. No evento também haverá sorteio de exemplares.

Já levados aos palcos, os textos fazem uma reflexão sobre as questões do racismo, da negritude e da diáspora negra, com um texto profundo e contemporâneo, colocando em diálogo passado e presente do país. Primeiro a ser publicado, Nambía, Não! rendeu ao autor o Prêmio Jabuti em 2013. Na trama, dois primos então confinados em casa enquanto debatem uma discutível medida provisória do governo, que quer obrigar todos que tem a “melanina acentuada” a retornar para a África.

A Trilogia tem prefácio de Leda Maria Martins e apresentações de Lázaro Ramos, Cleise Mendes, Dione Carlos e Luiz Marfuz.





FICHA

Livro: Trilogia do Confinamento

Autor: Aldri Anunciação

Editora: Perspectiva/ Coleção Paralelos

Preço: R$ 49, 90 (248 pgs)