Coletivo Carrinho de Mão lança filme e livro sobre potencialidades artísticas das mãos

O mês de agosto será animado para o Coletivo Carrinho de Mão, que desde 2019 realiza uma série de espetáculos, oficinas e residências artísticas que com o intuito promover uma arte para todas as pessoas, atenta para a acessibilidade. No último dia 15 de agosto, o grupo lançou em seu canal do YouTube a obra “Dançafilme Feito à Mão” (bit.ly/sigafeitoamao), resultado de uma série de oficinas de criação em dança realizadas, em 2020, em parceria com a produtora Giro Planejamento Cultural.



As oficinas geraram desenhos, imagens e movimentos que inspiraram a criação de poesias escritas e poesias surdas que resultaram na produção do livro “Feito à Mão”, com imagens feitas pelas crianças e poesias feitas por integrantes do coletivo. O material será lançado no dia 30 de agosto, em formato físico e de audiolivro – que contempla também audiodescrição de imagens.



O projeto “Feito à Mão” teve início em 2019 com uma série de residências artísticas e oficinas realizadas para um público infanto-juvenil em escolas públicas, que tinham como objetivo o estímulo à expressão artística das crianças com e sem deficiência. “A mão tem uma grande importância no desenvolvimento dos seres humanos. Quando adquirimos a possibilidade de pinçar as coisas, essas possibilidades nos abrem portas para a construção de técnicas, de expressões, de tecnologias que nos ajudam a se relacionar no mundo”, diz Lucas Valentim, integrante do coletivo e um dos responsáveis pela direção da “Dançafilme Feito à Mão”.



(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

Com a pandemia, o projeto migrou para o digital, com a realização de pílulas de vídeo de ações performativas que exploram os eixos “Mãos como Imagem” e “Mãos como Encontro”, dois dos quatro eixos do projeto que pensa ainda as “Mãos como Comunicação” e “Mãos como deslocamento”. Os vídeos foram lançados como desafio em junho e julho e seguem neste mês de agosto através do Instagram (@feitoamao_danca) e do TikTok (@feitoamao_danca), estimulando que as crianças e as pessoas responsáveis por elas também criem seus próprios conteúdos audiovisuais. Tanto as residências artísticas quanto os vídeos das redes sociais viraram material para o desenvolvimento da Dançafilme e do livro “Feito à Mão”.A Dançafilme tem quatro episódios, onde cada um deles explora um dos eixos caros ao projeto “Feito à Mão”: mãos como forma de encontro, de produção de imagens, de deslocamento e de comunicação e foi pensado para todas as idades, com dedicação especial às crianças, que são inclusive protagonistas do que é visto na tela.Com lançamento no dia 30 de agosto, o livro “Feito à Mão” foi feito a partir de ilustrações de crianças da residência artística realizada no mês de março de 2020 com as crianças da instituição CAS Wilson Lins e Programa Avançar que geraram as poesias escritas de Edu O. , Cintia Santos e William Gomes, e também as poesias surdas de Elinilson Soares e Evandro Bispo. O resultado do livro é um compilado de imagens, poesias escritas e poesias surdas. O livro será lançado em diversos formatos, pensando na acessibilidade de pessoas com deficiência visual e auditiva e como forma de atingir diversos públicos.



O livro terá uma versão física com poesias escritas à mão e um QR Code para os vídeos das poesias surdas feitas à mão, além de uma versão em audiolivro com leitura das poesias escritas e também com audiodescrição das ilustrações. Ainda, o formato do livro físico foi pensado para ser dinâmico e interativo e funcionasse como um jogo de quebra-cabeças: de um lado de suas páginas soltas, as poesias, e de outro, as ilustrações correspondentes a elas. Juntas, as páginas formam um grande encontro de imagens, como um painel ilustrado.



Há também um caça-palavras com algumas palavras presentes nas poesias, que podem ser contornadas com caneta ou linha de costura. O livro “Feito à Mão” não será vendido, será distribuído gratuitamente para instituições de ensino que tenham trabalhos voltados para o público infantil e para bibliotecas comunitárias.



Serviço:

O que: Dançafilme Feito à Mão

Onde: Canal do Carrinho de Mão do YouTube (bit.ly/sigafeitoamao)

Lançamento do livro Feito à Mão

Data: 30 de agosto