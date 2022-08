Coletivo recebe inscrições para curso gratuito de empregabilidade até domingo

Termina neste domingo (7), o prazo para as inscrições no projeto Coletivo Online - uma iniciativa do Movimento Pró-Criança em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Preenchidos esses requisitos, o cadastro pode ser feito gratuitamente pelo link

https://bit.ly/COLETIVOCOELHOS20221.

O Coletivo Online capacita os jovens para o mercado de trabalho com aulas teóricas e exercícios práticos. Ao todo, são 11 videoaulas que podem ser acompanhadas em uma plataforma exclusiva. Os links das atividades são disponibilizados por meio do WhatsApp. Além do conteúdo teórico que ensina, por exemplo, como elaborar um currículo, a preparação para uma entrevista de emprego e como construir um plano de vida, há tarefas práticas que são acompanhadas de maneira remota por educadores para o esclarecimento de dúvidas se necessário.

Cada educando ou educanda faz o curso no seu ritmo, mas a partir deste semestre haverá a possibilidade de maratonar as videoaulas e atividades, concluindo a capacitação em apenas dois dias. Ao final, todos recebem certificado. “O curso dá ferramentas necessárias para que o jovem entenda como funciona o mundo do trabalho e como ele pode se posicionar nesse universo. No Coletivo Online, onde o jovem estiver ele pode acessar o curso, o conteúdo é atualizado e temos uma comunidade exclusiva de empregos com mais de 300 empresas parceiras”, afirma o educador social, Maykson Assunção.

O cadastro que conecta os jovens às instituições parceiras também deve ser feito por meio da plataforma exclusiva do projeto Coletivo Online. Outras informações sobre o curso, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (81) 98431.1529.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que, há mais de 20 anos, tem como missão a transformação social em larga escala por meio da articulação de parceiros e da capilaridade do Sistema Coca-Cola Brasil.

Reconhecido por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de até 2030 elevar o patamar de milhares para milhões de jovens impactados por suas iniciativas, incluindo intencionalmente as perspectivas de equidade de gênero e raça. Para cumprir seu compromisso, redesenhou sua estratégia para focar exclusivamente na inclusão produtiva de jovens e expandiu novas formas de atuação para além de seus programas proprietários. Até hoje, o ICCB já beneficiou 426 mil pessoas.