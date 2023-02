Colisão entre dois ônibus deixa mais de 20 feridos na BR-116, em Feira de Santana

Cerca de 22 pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois ônibus, neste domingo (5), na BR-116, no trecho da cidade de Feira de Santana. Um dos veículos seguia para um evento católico na cidade de Candeias e o outro atende ao serviço de transporte municipal em Feira.

O ônibus com os religiosos havia saído da cidade de Santo Sé, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PFR). Cinquenta passageiros estavam no veículo coletivo. Não houve registro de morte.

Os envolvidos foram deslocados para unidades de saúde próximas ao local do acidente.