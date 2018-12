Colo-Colo anuncia que não disputará competições oficiais em 2019

O time responsável por quebrar a hegemonia de 36 anos de conquistas da dupla BaVi no Campeonato Baiano, não disputará nenhuma competição oficial em 2019. A diretoria do Colo-Colo de Futebol e Regatas divulgou um comunicado nesta sexta-feira (14) na qual alega que dificuldades financeiras e a não garantia de uso do estádio Mário Pessoa como um dos principais motivos da decisão.

No comunicado, a equipe de Ilhéus informa sobre a parceria com a CIA Júnior Consultoria, uma Empresa Júnior dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia da Universidade Estadual de Santa Ceuz – UESC para implementar um modelo de gestão que tem como prioridade o fortalecimento da equipe de futebol profissional e da base, deselvolvimento de ações para fidelização de torcedores, plano de captação de recursos e gestão profissional do patrimônio do clube.

O Tigre foi campeão baiano em 2006 ao vencer o Vitória dentro do Barradão. O último clube do interior que havia conquistado o título foi o Fluminense de Feira, em 1969. O Colo-Colo caiu para a segunda divisão em 2016 e ainda não conseguiu o acesso à elite do futebol baiano.