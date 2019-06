Colômbia bate o Paraguai na Fonte Nova e mantém 100% na Copa América

Na véspera do São João, quem fez a festa em Salvador foram os colombianos. Mesmo com o primeiro lugar já garantido e o time praticamente reserva, a equipe cafetera não deu chances aos paraguaios. Venceu por 1x0 e manteve o 100% na Copa América.

A Colômbia agora espera o segundo colocado do Grupo C. Chile e Uruguai se enfrentam nesta segunda pelo primeiro lugar da chave. Já o Paraguai, com apenas dois pontos, depende do duelo entre Japão e Equador, também hoje, para saber se avançará como um dos dois melhores terceiros colocados.

No clima do feriado, apenas 11.313 torcedores pagaram ingresso para acompanhar o duelo na Fonte Nova. O jogo também não foi lá essas coisas. Com um time misto, a Colômbia dominou o Paraguai na primeira etapa e criou as melhores chances. Na jogada com Díaz, Cardona recebeu livre, mas errou o domínio e não conseguiu a finalização.

Aos 27 minutos, a bola pegou no braço de Derlis González dentro da área. Os colombianos pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Três minutos depois, saiu o gol. A defesa paraguaia saiu jogando errado, Cuéllar roubou a bola e chutou entre as pernas de Gatito Fernández para abrir o placar para os colombianos.

A Colômbia voltou apara o segundo tempo com o mesmo ímpeto, partindo para cima do Paraguai. James entrou no lugar de Cuadrado e o segundo gol colombiano quase saiu aos 13 minutos. Gatito fez a defesa no chute de Cardona. Na volta, a bola sobrou para James, que recebeu carga da marcação. Os colombianos ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro não marcou nada.

Gatito só não conseguiu impedir aos 23 minutos. James acertou lindo passe para Luís Díaz. Oa atacante dominou de primeira e bateu sem chances para o goleiro, mas o VAR foi acionado, o árbitro flagrou um toque de mão e anulou o gol.

Enquanto isso, o Paraguai esbarrava nas próprias limitações e pouco incomodava a defesa da Colômbia. Antes do fim do jogo, o árbitro de vídeo voltou a entrar em ação depois que um pênalti foi marcado para a Colômbia aos 45 minutos. Depois da revisão, o lance foi anulado.

Sem conseguir chegar ao segundo gol, restou a Colômbia administrar o resultado, esperar o apito final e comemorar mais um triunfo na Copa América.