Colômbia também divulga pré-lista para Copa América

Após Argentina e Peru, a Colômbia divulgou a sua pré-lista de convocados para a disputa da Copa América de 2019, que acontece entre 14 de junho e 7 de julho no Brasil. O técnico português Carlos Queiroz chamou 40 nomes e terá que cortar 17 atletas até o dia 30 de maio, data-limite estabelecida pela Conmebol.

Quatro nomes atuam no Brasil: Felipe Aguilar (Santos), Orejuela (Cruzeiro), Cuéllar (Flamengo) e Chará (Atlético-MG). Queiroz chamou os nomes mais conhecidos do Cafeteros, como o meia James Rodríguez (Bayern de Munique), o atacante Falcao García (Monaco) e o meia Cuadrado (Juventus).

A Colômbia estereia na Copa América no dia 15 de junho, contra a Argentina, na Fonte Nova. Depois, no dia 19, encara o Catar, no Morumbi, e, por fim, volta a Salvador para pegar o Paraguai, no dia 23.

Confira os pré-convocados por Carlos Queiroz:



Goleiros: Ospina (Napoli), Montero (Tolima), Vargas (Deportivo Cali), Quintana (Atlético Huila-COL), Diego Novoa (Equidad Seguros - COL) e Éder Chaux (Patriotas-COL)

Defensores: Felipe Aguilar (Santos), Murillo (Barcelona), Dávinson Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Zapata (Milan), Lucumí (Genk-BEL), Santiago Arias (Atlético de Madrid), Palacios (Atlético Nacional), Orejuela (Cruzeiro), Cristian Borja (Sporting-POR), Déiver Machado (Atlético Nacional), William Tesillo (León-MEX) e Fabra (Boca Juniors).

Meio-campistas: Cuéllar (Flamengo), Campuzano (Boca Juniors), Raúl Loaiza (San Lorenzo), Víctor Cantillo (Junior Barranquilla), Wílmar Barrios (Zenit), Lerma (Bournemouth), Cardona (Pachuca), Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (América-MEX) e James Rodríguez (Bayern de Munique).

Atacantes: Yairo Moreno (León-MEX), Luis Díaz (Junior Barranquilla), Ibargüen (América-MEX), Falcao García (Monaco), Zapata (Atalanta), Carlos Bacca (Villarreal), Rafael Borré (River Plate), Sebastián Villa (Boca Juniors), Chará (Atlético Mineiro), Roger Martínez (América-MEX) e Luis Muriel (Fiorentina).