Colômbia x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia neste domingo (10), pela atrasada 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com 100% de aproveitamento - nove vitórias em nove partidas - e 27 pontos, a equipe comandada por Tite tenta manter a campanha perfeita. Para isso, terá o craque Neymar de volta, após cumprir suspensão. Já a adversária é a 5ª colocada, com 14 pontos. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

O jogo entre Colômbia e Brasil terá transmissão da TV Globo e do SporTV. Depois da partida, você confere as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

Prováveis escalações

Colômbia: Ospina, Medina, Mina, Cuesta e Mojica; Uribe, Barrios, Quintero e Luis Díaz; Rafael Borré e Falcao García. Técnico: Reinaldo Rueda.

Brasil: Alisson (Weverton), Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred (Gerson), Raphinha, Lucas Paquetá e Neymar; Gabigol. Técnico: Tite.

Arbitragem

Patricio Loustau apita o jogo, auxiliado por Ezequiel Brailosvky e Cristian Navarro (trio da Argentina). O árbitro de vídeo (VAR) é Piero Maza (Chile).