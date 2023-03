Colombiana seduz traficante que matou seu marido e o entrega à polícia

Uma mulher seduziu o narcotraficante Rubén Darío Viloria Barrios, que foi responsável pela morte do seu marido, e o entregou para a polícia da Colômbia. As informações são do jornal El Tiempo. A prisão ocorreu no mês passado.

A mulher atuou em conjunto com a Polícia Nacional da Colômbia para colocar o plano em prática e se vingar do traficante. Segundo o jornal, 'Juancho', como o traficante é conhecido, operava em Montería e na sub-região de Uraba, e fingia ser um religioso enquanto operava uma organização de tráfico, homicídios e extorsões.

Após conseguir provas de que Rubén foi o responsável por matar seu marido, a mulher, que não teve sua identidade revelada, passou um tempo conversando com o criminoso por um aplicativo de mensagens. Eles então marcaram um encontro presencial, mas quem esperava por Rubén no local era a polícia.

Juancho lidera um grupo criminoso que transporta drogas pela América Central com destino aos EUA, com capacidade mensal de aproximadamente 1,5 tonelada de cocaína. Ele tinha conexões com narcotraficantes de Panamá, Costa Rica e Honduras.

Conforme a polícia, o narcotraficante era procurado pela Interpol, e "tem uma ficha criminal com mais de 10 anos, conhecido pela capacidade de coordenar ataques contra a Força Pública". Além disso, ele está ligado aos assassinatos de dois policiais em 2018 na cidade de Puerto Valdivia.