Colorida e vibrante, maquiagem do Afro Fashion Day destacou os olhos 

A partir do tema Capoeira, escolhido este ano para o Afro Fashion Day, as maquiagens definidas para o desfile trouxeram não só referências à luta-arte, como também indicaram tendências de beleza. De acordo com o curador do desfile, Fagner Bispo, a ideia foi destacar a região dos olhos. “Todas as belezas vieram com delineados gráficos. Elegemos cores relacionadas a cada bloco. O amarelo para Capoeira Angola, os tons acobreados para a Regional e um desenho mais livre para a Contemporânea, com linhas pintadas nos rostos dos modelos, inspiradas nas pinturas das cabaças do berimbau”, explicou.

Dino Neto, responsável por coordenar o time de beleza ao lado de Roma Aragão, destacou o que vale de inspiração para quem busca uma make atual. “No bloco Angola, preparamos a pele com base mate hialurônica deixando um efeito glow. As sobrancelhas foram penteadas pra cima com gel, uma tendência”, aponta. “Para o day by day, a sombra amarela que usamos pode ser aplicada em toda pálpebra móvel. Para o blush, optamos pela primeira cor da paleta Princess, da Vult, e, pra harmonizar e finalizar, gloss Lips On”.

Na make do bloco Regional, o destaque foi a lapiseira delineadora azul. “Riscamos em forma de S deitado. Esse desenho foi selado com a sombra azul da paleta Good Vibes. Nos lábios, batom líquido matte misturado com hidragloss rosado”. No Contemporâneo, mais olhos em destaque. “No canto interno e abaixo da sobrancelha, usamos a sombra nº 3 da paleta Rica de Marré e no restante da pálpebra um esfumado com a cor nº 6 da mesma paleta. O blush foi a mistura da 1 e 2 da paleta Princess”, listou. “Essa combinação fica espetacular pra um evento glam pela luminosidade que as sombras e o blush proporcionam”, completa. Na boca, duas camadas de Hidra Gloss bronze para finalizar.

Todos os modelos foram maquiados com produtos Vult. "Somos uma marca conectada às tendências de beleza, que entrega alta qualidade e performance em seus produtos, além de preço acessível às suas consumidoras”, afirma Carolina Carrasco, gerente sênior da marca. “Vult faz parte do Grupo Boticário desde 2018 e, nos últimos anos, aumentou o portfólio com produtos que atende às necessidades de todas as peles brasileiras", destaca.

O time de beleza foi formado pelos maquiadores Dino Neto, Roma Aragão, Jober Moura, Mario Moraes, Jade Alves, Mirna Taila, Rose de Brito, Erick Morais e Weel Silva; pelos cabeleireiro Rei Borges, pelo assistente de cabelereiro Bernard Menezes, pelas trancistas Denise Melo, Ludimila Barros, Tarine Carvalho, Grazi Teles, Michele Araújo e Lukas Albuquerque e pelas manicures Celma Pereira e Eliene Carvalho.

