Colorindo o Pelô: Evento LGBTQIAPN+ reúne artistas da cena queer

Feche os olhos e imagine o Pelourinho. Qual as referências físicas que se tem de lá? Ruas de Ladrilho e cores passaram por sua mente? Provavelmente sim. Fortalecer uma ideia de Pelourinho colorido é justamente a ideia da segunda edição do Colorindo Pelô, evento queer e gratuito que acontece no próximo sábado (10).

A grade vai levar nomes como AfroBapho, Nininha Problemática, Açúcar Portela e DJ Paulilo Paredão à praça Pedro Arcanjo. Mas não se resume a esse espaço.

O evento começa nas ruas do Centro Histórico com apresentação de dança e música mecânica do Coletivo Afrobapho, grupo formado por jovens negros LGBTQIAPN+ da periferia de Salvador, que conduzirá o público até o largo, onde terá o receptivo ao som do Dj Paulilo Paredão.

Além disso, estão programadas apresentações da drag paraense Chocolate Batidão; da baiana Nininha Problemática, que recebe DiCerqueira; Evylin que convidou A Travestis; além de Portela Açúcar, Veka e a Nova Banda da Boca e performance das drags Nola Criola e Ferah Sushine.

De acordo com Jeane Cordeiro, diretora da Mafuá Produções Artísticas, o evento tem o objetivo de trazer representatividade e diversão ao público.

"A Mafuá (Produções) sempre quis fazer um evento para o público LGBTQIAPN+, e depois de muita pesquisa chegamos a esse formato. O Colorindo o Pelô terá muita luz, colorido e painéis criando um ambiente bonito, seguro e confortável para todxs", disse.

O ativista e influenciador Genilson Coutinho fará intervenção através da rede social da Mafuá Produções Artísticas e o evento será apresentado por Valerie O’rarah e Shay Rizzo.

"Salvador é uma cidade muito carente de eventos gratuitos e que tragam essa temática. Levar um evento como este para o Pelourinho, que já tem uma movimentação e uma relação muito grande com a comunidade LGBTQIAPN+, difunde a nossa cultura". Disse Genilson.

O Colorindo o Pelô é uma realização da Mafuá Produções com apoio do Governo do Estado. A entrada gratuita será mediante a comprovação da carteira de vacinação contra COVID-19 com, ao menos, duas doses.