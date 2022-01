Coluna Autos & etc

Lançado no Brasil em 2018, o Yaris ganhou uma discreta atualização visual e novidades na lista de equipamentos.

Todas as versões do modelo de entrada da Toyota no mercado nacional agora contam com sete airbags e são impulsionados pelo motor 1.5 litro flex, que rende 105 cv de potência com gasolina e 110 cv com etanol.

Esse propulsor é associado sempre a uma transmissão automática do tipo CVT. O motor 1.3 deixou de ser oferecido.

São apenas três versões: XL, XS e XLS, seja com carroceria hatch ou sedã. As versões XS e XLS trazem alerta de colisão frontal (que pode acionar os freios para reduzir a velocidade, mas não impedir o impacto) e alerta de permanência em faixa, que emite um aviso sonoro quando o condutor invade a faixa ao lado.

Os preços para o hatch são: R$ 92.190 (XL), R$ 101.490 (XS) e R$ 112.690 (XLS). O sedã é mais caro: R$ 96.390 (XL), R$ 104.990 (XS) e R$ 116.990 (XLS).



DISCOVERY SPORT: HÍBRIDO DIESEL

O Discovery Sport, Land Rover mais vendido no Brasil, tem novidades na propulsão. O SUV agora conta com uma motorização diesel com sistema híbrido-leve de 48V de 204 cv de potência.

A solução combina um motor a combustão com um alternador do motor de partida integrado da correia, capaz de armazenar energia em uma bateria de lithium de 48-volt, normalmente desperdiçada durante a desaceleração do veículo.

Essa energia serve tanto para auxiliar a aceleração (assistente de torque) quanto para reduzir o consumo de combustível e emissão de CO2.

Em velocidades abaixo de 17 km/h, o motor a combustão desligará quando o motorista pisar no freio para que a energia seja captada e ajude em aceleração mais eficiente.

Com motorização diesel, a linha 2022 do Discovery Sport custa a partir de R$ 353.950. Com o motor flex, que rende 250 cv, é oferecido a partir de R$ 323.950. O Discovery Sport é produzido em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

MERCADO PREMIUM EM 2021

A BMW confirmou seu bom momento no Brasil e fechou 2021 na liderança de veículos premium com 32,2% de participação nas vendas do segmento.

O fabricante alemão teve 14.523 unidades emplacadas no país entre janeiro e dezembro, aumento de 16,3% em relação a 2020.

A segunda posição ficou com a Volvo (8.277), que cresceu 7,5%. A Audi foi a terceira colocada, com 6.262 licenciamentos, mas com queda de 10%.

A Mercedes-Benz conquistou o quarto lugar com 5.414 emplacamentos, queda de 20,7% em relação ao ano anterior.

Já a britânica Land Rover cresceu 11,9% em 2021 e acumulou 5.170 emplacamentos no ano passado.

PORSCHE CRESCE NO PAÍS

Em 2021, a Porsche - que confirmou a inauguração da sua primeira concessionária em Salvador para este ano - entregou 3.079 automóveis no país.

Esse número representa um aumento de 24% em relação a 2020 e se constitui em um novo recorde absoluto de entregas da empresa no mercado brasileiro.

MERCADO BAIANO

Líder no mercado global - com crescimento de 9,1% - e nacional, a BMW também foi campeã de vendas na Bahia em 2021.

A empresa alemã, que é representada no estado pela concessionária Haus (Grupo GNC) somou 284 emplacamentos e obteve 33,4% de participação nas vendas de veículos premium no estado.

A segunda posição ficou com a Volvo, com 147 veículos, e a terceira colocação com a Audi (119) que conseguiu um emplamento a mais que a Mercedes-Benz (118).

A Land Rover (109) fechou o ranking das cinco primeiras colocadas com 12,8% de participação entre os 850 automóveis considerados premium zero-quilômetro vendidos ano passado no mercado baiano.

MAIS ELÉTRICOS

A Volkswagen confirmou que dobrou a entrega de veículos eletrificados ano passado, chegando a 369 mil unidades.

Deste total, 263 mil foram de modelos totalmente elétricos, crescimento de 97%, e 106 mil híbridos plug-in, aumento de 33%.

No total, a VW entregou 4,9 milhões de veículos com todos os sistemas de propulsão em 2021.

CRESCIMENTO DO AZUL

Branco, preto, prata e cinza, conhecidas como cores acromáticas ainda são as mais populares nas produções de veículos leves.

Porém, nos últimos anos, essa preferência vem sendo ligeiramente ameaçada à medida em que novas cores começam a cair no gosto do consumidor, como é o caso do azul.

Essa tonalidade está impulsionando a tendência entre as cores cromáticas principalmente na Europa e Ásia, como aponta o Relatório de Cores para Tintas Automotivas da Basf.

Aqui na América do Sul, por exemplo, o percentual de carros azuis cresceu 3 pontos percentuais em 2021, influenciado por lançamentos utilizando esta cor.