Colunista do CORREIO, jornalista Kátia Borges lança livro de crônicas nesta quarta

Tudo Será Daqui Pra Frente. Com esse mote, a escritora e jornalista Kátia Borges guiou seu trabalho de crônicas ao longo de 2020 e 2021, no Jornal CORREIO. As publicações viraram livro que será lançado nesta quarta-feira (9), às 18h, na Mercearia Esquina Paulista, na Pituba.

No livro, publicado pela editora Patuá, Kátia convida o leitor a fazer um mergulho em histórias que vimos durante a pandemia do coronavírus: a febre das feituras do pão, a convivência maior com ciclos familiares mais próximos, as incertezas e a surpresa de uma geração que achava que nada de ruim poderia lhe acontecer ao viver um momento histórico e dolorido

como o da pandemia.

O livro é dividido em três partes, ou seções, como prefere a autora: Uma Passagem para Marte, O último Voo do Ônibus Mágico e O Zen e a Arte da Panificação Caseira. “A pandemia me estimulou muito a escrever. Era um contexto absolutamente surreal, a gente viveu muitas coisas: medo da morte, solidão, isolamento, perspectiva da vacina, essa coisa de estar mais perto das pessoas com quem a gente convivia. Nos aproximamos mais de companheiros, familiares”, explica a autora.

Kátia diz que falar sobre essa fase diferente e imprevisível para a humanidade foi a principal motivação para o livro. “Eu atravessei a pandemia, graças a Deus, com muita saúde, mas vi as pessoas morrendo, muita agonia todos os dias. Pessoas próximas perdendo as mães, pais, companheiros”, afirma Kátia, que em 2021 foi finalista do Prêmio Jabuti com um outro livro de crônicas: A Teoria da Felicidade.

O livro, reflete, traz algumas marcas de sua própria introspecção ao longo da pandemia. A autora convida o leitor para esse universo tão particular.”Trago o leitor para essa visão de mundo, de vida, de como as coisas se dão. Tem algumas crônicas que gosto muito. Uma sobre os pinguins que vieram parar em Salvador, em 2015, e falo um pouco, com certa ironia, de como os jornais davam instruções do que fazer ao achar um pinguim em Salvador. Também tem uma sobre a arte da panificação caseira”, detalha.

A onda da panificação, compara, foi uma grande metáfora da vida, exigindo dedicação e paciência: “São duas crônicas que curto bastante. Algumas falam da família, da minha mãe, sempre criando essa conexão possível com o leitor, mas pela via de sentimento, de experiência da própria existência”.

No final das contas, as 45 crônicas de Kátia tentam se unir como se fosse uma coisa só. Com a velha característica que o gênero tem de colocar um pé na realidade e outro na ficção, a autora promete estimular leitoras e leitores a pensar em como serão as coisas daqui pra frente.





Ficha

Livro: Tudo Será Daqui pra Frente

Autora: Kátia Borges

Editora: Patuá

Preço: R$ 45 ( Páginas: 120)

Lançamento: 09/11, quarta-feira, às 18 horas, na Mercearia Esquina Paulista - Pituba