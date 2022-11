Colunista do CORREIO, Kátia Borges lança livro de crônicas nesta quarta (9)

A escritora, jornalista e colunista do CORREIO, Kátia Borges, vai lançar o seu novo livro de crônicas na próxima quarta-feira (9). O evento será às 18h, na mercearia Esquina Paulista, na Pituba.

A obra, que recebeu o nome de “Tudo será daqui pra frente”, é da editora Patuá. Segundo a autora, o leitor será covidado a mergulhar em um universo simbólico que se distende em nomes, cores, sabores e cheiros.

A autora, que foi finalista do Jabuti, mais tradicional prêmio literário do país, no

ano passado, com “A teoria da felicidade”, apresenta no seu novo livro uma seleção das histórias que publica semanalmente, desde 2018, no

CORREIO.

Ao todo, serão 45 histórias. O livro será dividido em três seções — “Uma passagem para Marte”, “O último voo do ônibus mágico” e “O zen e a arte da panificação caseira”, com prefácio de Mariana Ianelli e orelha assinada por Micheliny Verunschk. Os textos abordam tudo o que vivemos no período da pandemia, como o medo da morte, confinamento e perspectiva da vacina.

A obra custará R$ 45.