Com 100% de ocupação de UTIs covid, Paulo Afonso adota novas medidas restritivas

A prefeitura de Paulo Afonso, no norte baiano, anunciou novas medidas para conter o avanço do coronavírus. As medidas foram adotadas porque o município apresentou alta no número de casos e registra 100% de ocupação de leitos de UTI covid.

Além de alterar o horário do toque de recolher na cidade, há novas regras para quem está no município. As medidas entram em vigor nesta quarta-feira (26) e seguem até o dia 12 de junho, com possibilidade de prorrogação.

O toque de recolher foi antecipado e agora acontece das 19h às 5h. Além disso, o comércio considerado não essencial só poderá funcionar de segunda a sábado, das 8h às 14h. Já os essenciais, como supermercados e farmácias, poderão abrir de 6h à meia-noite.

Também está permitido o funcionamento de feiras livres, mas em horários e dias intercalados: o Mercado do Peixe e o Mercado Público abrem em dias de sexta e sábado, enquanto a Feirinha da cidade e a Ceasa funcionam somente aos sábados.

Outra novidade é a proibição da venda de bebidas alcoólicas na cidade a partir das 18h desta quarta-feira até a próxima segunda-feira (31). Apesar disso, os bares podem funcionar.

Academias e igrejas também estão autorizadas a abrir, desde que respeitem as normas sanitárias. O uso de máscara continua obrigatório em todos os espaços públicos de Paulo Afonso.