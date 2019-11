Com 128 clubes na disputa, Copa São Paulo tem grupos definidos

A temporada de 2019 ainda não acabou, mas muitos times já estão pensando no próximo ano. Como de costume, o calendário do futebol brasileiro começa com a disputa da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior e os grupos foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta quinta-feira (28).

Os 128 times foram divididos em 32 grupos de quatro equipes cada, com sedes por todo o Estado de São Paulo. Ao final da primeira fase, os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata.

A competição tem início no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, quando a final será disputada no estádio do Pacaembu.

A Bahia será representada por cinco equipes: Vitória, Bahia, Jacuipense, Vitória da Conquista e Canaã.

O rubro-negro está no grupo 5, com sede em Jaú, ao lado de XV de Jaú, Serra-ES e Guarani. Já o Esquadrão caiu no grupo 13, que terá os jogos em Indaiatuba. Os rivais serão XV de Piracicaba-SP, Primavera-SP e Tupi-MG. A Jacuipense, por sua vez, está no 19 e vai encarar Vasco, Itapirense-SP e Carajás-PA. A sede será em Itapira.

Quem não deu muita sorte foi o Vitória da Conquista, que vai ter pela frente o Flamengo na primeira fase. Além dos cariocas, duela com Água Santa-SP e Trem-AP. As partidas serão em Diadema.

Por fim, o Canaã, clube de Irecê, vai atuar na capital paulista contra os tradicionais Nacional-SP, São Caetano e Ceará.