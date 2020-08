Com 13 jogadores infectados, Imperatriz tenta adiar jogo contra o Jacuipense

O Imperatriz tenta junto à CBF adiar novamente sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Com 13 jogadores e um membro da comissão técnica com covid-19, o clube acionou a entidade e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para conseguir postergar o duelo contra o Jacuipense, marcado para sábado (16), às 17 horas, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, no Maranhão.



A CBF aguarda o resultado da contraprova para se pronunciar sobre o caso. A entidade, até a noite desta terça-feira, não fez qualquer mudança na data da partida. Como os jogadores vinham treinando normalmente, é possível que o número de contaminados aumente. Pelo mesmo motivo, o time maranhense teve adiado seu duelo contra o Treze, válido pela primeira rodada, no final de semana.



Temendo um possível W.O., o Imperatriz vem traçando um plano B caso a resposta da CBF seja negativa. O elenco conta com oito jogadores que não testaram positivo para o novo coronavírus. Sendo assim a diretoria tenta inscrever os oito reforços, que sequer iniciaram treinamento com o restante do time, a tempo para o jogo contra o Jacuipense.



O Imperatriz é mais um time com surto de covid-19 em seu elenco. No Brasileirão, o Goiás precisou adiar seu jogo contra o São Paulo por conta de dez casos da doença em sua equipe. Na Série B, o CSA conseguiu o adiamento do confronto contra a Chapecoense pelo mesmo time. No time de Alagoas, são 18 contaminados.