Com 1º gol de Lewandowski em Copas e goleiro brilhando, Polônia vence a Arábia

Com o primeiro gol de Lewandowski em Copas, a Polônia conseguiu vencer um jogo duro contra a Arábia Saudita por 2 a 0 neste sábado (26), na segunda rodada da fase de grupos do torneio.

O polonês passou em branco em 2018 e desperdiçou a chance de marcar na estreia, quando perdeu um pênalti diante do México.

O destaque da partida, contudo, foi o goleiro Szczesny, que defendeu um pênalti de Al-Dawsari, carrasco da Argentina, e o rebote. Ele também fez outras defesas seguras ao longo do jogo.

A Arábia fez um bom jogo e começou melhor contra a Polônia, criando as primeiras chances. Já aos 15 minutos, Szczensy fez uma boa defesa. A Polônia tentava se segurar com faltas, levando três jogadores a serem amarelados ainda no começo da partida - Cash, Kiwior e Milik.

Os poloneses chegavam com mais perigo em lances de bola aérea. Foi assim que aos 39 minutos Lewandowski limpou o goleiro e achou Zielinksi, que marcou o primeiro gol da seleção.

Atrás no placar, a Arábia continuou a trocar bastante passes e teve oportunidade de empatar quando um pênalti foi marcado nos acréscimos. Mas Szczesny, em dia inspirado, defendeu a cobrança de Al Dawsari e o a finalização de Al-Burayk no rebote.

Na segunda etapa, a Arábia partiu para outra estratégia, com mais chutes de fora da área e cruzamento. Szczesny fez novamente grande defesa em finalização cara a cara d Al Dawsari.

Apesar da pressão árabe, a seleção não conseguia chegar ao gol. E foi assim que num contra-ataque Lewandowski roubou a bola na defesa, avançou e marcou na saída do goleiro Al-Owais.

Agora, a Polônia lidera o Grupo C com quatro pontos. A Arábia Saudita aparece em segundo, com três. Dependendo do resultado de México e Argentina, os quatro times podem chegar na última rodada com chance de classificação.

A Polônia vai enfrentar a Argentina e os saudidatas encaram os mexicanos na última rodada do grupo, que será na quarta (30).