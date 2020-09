Com 2 gols de Ibra, Milan estreia no Italiano derrotando Bologna

O sueco Zlatan Ibrahimovic teve uma grande atuação, nesta segunda-feira (21), na estreia do Milan no Campeonato Italiano temporada 2020/2021. Com dois gols, um em cada tempo, o atacante garantiu a vitória do time milanês, por 2 a 0, sobre o Bologna, diante de mil torcedores no Estádio San Siro, em Milão.

Aos 38 anos, Ibrahimovic mostrou muita força e preparo físico para criar pelos menos mais cinco boas chances de gols para o time do Milan, que não pareceu, pelo menos neste primeiro jogo, à altura do seu jogador mais famoso.

No primeiro gol, Ibra subiu muito para ganhar de dois zagueiros bolonheses e cabecear firme, aos 35 minutos. Anteriormente, o camisa 11 já fizera uma bela jogada individual e havia feito ótima jogada pela esquerda.

No segundo tempo, o Bologna se abriu um pouco mais na defesa e deu espaços para o centroavante criar ainda mais. Foram chutes perigosos de fora da área, um incrível gol perdido, quando chegou até a driblar o goleiro e o segundo gol, marcado de pênalti, em cobrança indefensável no ângulo esquerdo, aos seis minutos.

No final do jogo, o Milan pareceu sentir um pouco a parte física, o Bologna aproveitou para criar duas chances, uma com Santander e outra com Sansone, mas viu suas chances se liquidarem quando Dijks foi expulso.

Com os três pontos, o Milan se juntou a Genoa, Juventus, Napoli e Fiorentina, que também venceram até agora na rodada de estreia do Italiano. Ibrahimovic assumiu a liderança da artilharia por ter sido o único jogador a marcar dois gols.